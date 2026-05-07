UTU abrió un nuevo centro educativo en Santiago Vázquez para jóvenes del oeste

“Dentro del sistema de protección de trayectorias educativas, hoy podemos monitorear con claridad dónde son los lugares donde no hay propuesta educativa o esta está bastante alejada”, expresó.

La jerarca indicó que, antes de la instalación del centro, los estudiantes de Santiago Vázquez debían asistir a instituciones ubicadas en La Boyada o Rincón del Cerro, lo que dificultaba el acceso y la continuidad educativa.

Formación y prácticas laborales

Actualmente, alrededor de 60 estudiantes cursan séptimo año en el nuevo espacio educativo, que incorpora un modelo de ciclo básico tecnológico con prácticas vinculadas al trabajo.

“Es la nueva propuesta educativa que está manejando UTU, un ciclo básico tecnológico nuevo que tiene un componente de trabajo integrado, que eso es lo interesante de la propuesta”, sostuvo Verderese.

La directora también destacó el vínculo generado con las familias del barrio y explicó que, a partir de las necesidades detectadas en la comunidad, se impulsó junto al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) la creación de una cooperativa de mujeres que recibirá formación en UTU.

“Las madres se acercaron a colaborar, pero también empezamos a detectar fuertemente la falta de empleo en algunos espacios. Lo primero fue trabajar en conjunto con MIDES y se conformó el primer espacio de formación”, afirmó.

Participación ciudadana

Verderese valoró además la participación de madres y padres en la puesta a punto del edificio. “Las instalaciones se hicieron en conjunto con los padres de los estudiantes. Se acercaron a pintar, a ordenar con nosotros, con el apoyo técnico de arquitectura de UTU”, indicó.

Por su parte, Caggiani remarcó que la apertura del centro permitirá reducir una de las principales dificultades que enfrentaban los jóvenes de la zona para continuar estudiando.

“Los jóvenes de Santiago Vázquez, para cursar educación media, tenían que ir a Paso de la Arena o a Rincón del Cerro, lo que implicaba 45 minutos de ómnibus y hasta dos traslados. Abrir una oportunidad de cursar la educación media en el propio territorio resuelve una de las principales barreras, que es la accesibilidad”, señaló.