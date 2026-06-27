La Cancillería de la República confirmó este sábado el fallecimiento de un ciudadano uruguayo como consecuencia de los terremotos que azotaron a Venezuela el pasado miércoles y que dejaron un saldo de cientos de víctimas fatales y miles de heridos.
Tragedia
Fotógrafo uruguayo y su familia murieron en los terremotos que sacudieron Venezuela
La tragedia provocada por los terremotos en Venezuela también golpeó a Uruguay. Cancillería confirmó el fallecimiento de un fotógrafo uruguayo y de dos integrantes de su familia en medio del desastre.