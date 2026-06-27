Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política terremotos | Venezuela |

Tragedia

Fotógrafo uruguayo y su familia murieron en los terremotos que sacudieron Venezuela

La tragedia provocada por los terremotos en Venezuela también golpeó a Uruguay. Cancillería confirmó el fallecimiento de un fotógrafo uruguayo y de dos integrantes de su familia en medio del desastre.

Uruguayo murió en los terremotos de Venezuela.

Uruguayo murió en los terremotos de Venezuela.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La Cancillería de la República confirmó este sábado el fallecimiento de un ciudadano uruguayo como consecuencia de los terremotos que azotaron a Venezuela el pasado miércoles y que dejaron un saldo de cientos de víctimas fatales y miles de heridos.

Fotógrafo de Uruguay

Según informaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el hombre era fotógrafo de profesión y residía en Venezuela desde hacía muchos años. En la tragedia también perdieron la vida su esposa y su hija mayor. Hasta el momento, las autoridades no brindaron mayores detalles sobre sus identidades ni sobre las circunstancias del hecho.

La confirmación oficial se produjo mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por el doble sismo registrado el 24 de junio, uno de los desastres naturales más graves que ha enfrentado Venezuela en los últimos años.

De acuerdo con el último balance oficial difundido por las autoridades venezolanas, los terremotos dejaron 920 personas fallecidas y 3.360 heridas, además de importantes daños en viviendas, edificios públicos e infraestructura.

La Cancillería uruguaya mantiene contacto con las autoridades venezolanas para seguir de cerca la situación y brindar la asistencia consular necesaria a los familiares de las víctimas y a los ciudadanos uruguayos residentes en el país.

Ciudadanos de Uruguay

Se estima que en Caracas viven alrededor de 4.000 uruguayos, una comunidad que permanece atenta a la evolución de la emergencia. Hasta el momento, no se ha informado sobre otros compatriotas afectados por el desastre.

Mientras avanzan las labores de remoción de escombros y asistencia humanitaria, las autoridades venezolanas continúan actualizando el balance de víctimas, una cifra que podría aumentar en las próximas horas debido a la magnitud de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

Temas

Te puede interesar