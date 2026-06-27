Fotógrafo uruguayo y su familia murieron en los terremotos que sacudieron Venezuela

De acuerdo con el último balance oficial difundido por las autoridades venezolanas, los terremotos dejaron 920 personas fallecidas y 3.360 heridas, además de importantes daños en viviendas, edificios públicos e infraestructura.

La Cancillería uruguaya mantiene contacto con las autoridades venezolanas para seguir de cerca la situación y brindar la asistencia consular necesaria a los familiares de las víctimas y a los ciudadanos uruguayos residentes en el país.

Ciudadanos de Uruguay

Se estima que en Caracas viven alrededor de 4.000 uruguayos, una comunidad que permanece atenta a la evolución de la emergencia. Hasta el momento, no se ha informado sobre otros compatriotas afectados por el desastre.

Mientras avanzan las labores de remoción de escombros y asistencia humanitaria, las autoridades venezolanas continúan actualizando el balance de víctimas, una cifra que podría aumentar en las próximas horas debido a la magnitud de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.