"Vulneración de fueros": polémica en el Palacio Legislativo por inspección del MSP

Malestar en la oposición

La presencia de inspectores del MSP en las oficinas parlamentarias generó cuestionamientos desde la oposición. El diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez sostuvo que la actuación del Poder Ejecutivo vulneró la independencia entre poderes.

"¡El colmo del Gran Hermano! Esta mañana, funcionarios del MSP se han presentado a 'inspeccionar' los despachos de legisladores. ¿Desde cuándo funcionarios del Poder Ejecutivo inspeccionan despachos de los legisladores? Una verdadera vulneración de los fueros parlamentarios!", escribió el legislador.

Rodríguez argumentó que el procedimiento implica la intervención de un poder del Estado en otro. La inspección, mientras tanto, se desarrolló en el marco de los controles vinculados al cumplimiento de la normativa que prohíbe fumar en espacios cerrados de uso público.

Según el acta de la inspección —compartida por el senador nacionalista Sebastián da Silva en redes sociales—, el MSP recibió una denuncia por "incumplimiento de la normativa de tabaco" y por "fumar en patios interiores del Palacio Legislativo".

En el escrito del MSP, los inspectores detallaron que recorrieron "diferentes áreas en diferentes pisos", así como patios internos, cantinas, despachos de senadores, salas de ministros, la sala Martín C. Martínez en cuestión, el Salón de los Pasos Pérdidos, ambas cámaras parlamentarias y otros espacios.

También visitaron el edificio anexo, donde inspeccionaron despachos de diputados y otras oficinas.

"Se observa cartelería presente en las diferentes áreas de las instalaciones, asimismo se deja cartelería oficial de prohibición de fumar o vapear", señala el acta. Y concluye que no se constataron durante la visita incumplimientos a la Ley 18.256 (de 2008, que prohibió fumar en estos espacios).

La carta de Cosse había motivado críticas por parte de Bianchi, quien consideró que esa no era la forma de "manejar la autoridad" y que lo correcto hubiese sido que el tema se planteara en la coordinación interpartidaria.

Pero la visita de los inspectores del MSP motivó críticas de otros legisladores, como el diputado colorado Walter Verri y también Da Silva. "Al pedo como funcionario de salud pública en el Palacio", escribió en X este último.