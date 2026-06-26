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Política Coordinadora | Ministerio del Interior | salud

Salud mental de policías

Autoridades del Ministerio del Interior se reunieron con Coordinadora de Psicólogos

El encuentro permitió conversar con la Coordinadora de Psicólogos sobre algunos avances que realiza el Ministerio del Interior en los temas de salud mental.

Reunión entre Ministerio del Interior y Coordinadora de Psicólogos del Uruguay.

Reunión entre Ministerio del Interior y Coordinadora de Psicólogos del Uruguay.

 Ministerio del Interior
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

En el marco del trabajo realizado por la Comisión de Salud Mental, el Subdirector General de Secretaría, Comisario General (PT) (R) Ruben Amato, y la Directora Nacional de Bienestar Laboral y Psicosocial, Tatiana Salerno, participaron de una reunión de trabajo con la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay para intercambiar perspectivas en torno a la salud mental en el ámbito policial.

La salud mental de policías sobre la mesa

Este encuentro permitió conversar sobre algunos de los avances que se vienen realizando en el Ministerio del Interior en torno a los temas de salud mental, los servicios y las propuestas que se están trabajando desde allí, explicó la Directora Nacional de Bienestar Laboral y Psicosocial, Tatiana Salerno.

Salerno indicó que esta instancia “es importante para nosotros también poder aprovechar la experiencia y la expertise que tienen otros y otras de la sociedad civil en torno a esta temática. Particularmente la Coordinadora de Psicólogos que tiene mucha experiencia, tiene muchos profesionales y hace distintas formaciones, eventos, que sin lugar a duda pueden enriquecer el trabajo profesional que se lleva adelante desde el Ministerio”.

Allí se exploraron algunas formas de colaboración entre la Coordinadora y el Ministerio del Interior que pueden acerca de la capacitación, talleres, también poder brindar algunas herramientas que ellos tienen en torno a la asistencia directa, que se explorarán también en próximos encuentros para trabajar en conjunto para poder favorecer el abordaje de la salud mental de los funcionarios policiales.

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