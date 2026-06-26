En el marco del trabajo realizado por la Comisión de Salud Mental, el Subdirector General de Secretaría, Comisario General (PT) (R) Ruben Amato, y la Directora Nacional de Bienestar Laboral y Psicosocial, Tatiana Salerno, participaron de una reunión de trabajo con la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay para intercambiar perspectivas en torno a la salud mental en el ámbito policial.
Salud mental de policías
Autoridades del Ministerio del Interior se reunieron con Coordinadora de Psicólogos
El encuentro permitió conversar con la Coordinadora de Psicólogos sobre algunos avances que realiza el Ministerio del Interior en los temas de salud mental.