Autoridades del Ministerio del Interior se reunieron con Coordinadora de Psicólogos

Salerno indicó que esta instancia “es importante para nosotros también poder aprovechar la experiencia y la expertise que tienen otros y otras de la sociedad civil en torno a esta temática. Particularmente la Coordinadora de Psicólogos que tiene mucha experiencia, tiene muchos profesionales y hace distintas formaciones, eventos, que sin lugar a duda pueden enriquecer el trabajo profesional que se lleva adelante desde el Ministerio”.