Tres uruguayos siguen desaparecidos tras sismos en Venezuela

Contacto en Venezuela

El diplomático indicó que las autoridades venezolanas mantienen contactos con el Gobierno uruguayo para intercambiar información sobre la situación de estos ciudadanos.

"Tenemos una reunión prevista para el día de hoy (por el viernes). Nos van a recibir en Cancillería para hablar todo lo que tenga que ver con la solidaridad, y, en ese caso, nos irán informando si hay ya alguna precisión de la información sobre estas tres personas de Uruguay que están desaparecidas", señaló.

Apoyo humanitario

Sassone informó además que la representación diplomática venezolana en Montevideo declaró una sesión permanente para coordinar acciones de apoyo humanitario.

"Nos declaramos en sesión permanente y se está creando una comisión desde el día de hoy (por el viernes), una coordinación general de solidaridad con Venezuela", afirmó.

La iniciativa reúne a organizaciones de venezolanos residentes en Uruguay, representantes sindicales, un medio local y a organizaciones sociales uruguayas.

Las primeras acciones estarán orientadas al envío de ayuda sanitaria, especialmente medicamentos y material para el personal de salud.

Según Sassone, las autoridades venezolanas en Uruguay mantienen reuniones con organismos internacionales y con la Cancillería uruguaya para coordinar la asistencia.

"Tenemos todavía unas reuniones planteadas con Cruz Roja Internacional y una reunión con la Cancillería de la República del Uruguay para organizar todo el operativo", dijo.

La meta es que la primera ayuda humanitaria pueda ser enviada a Venezuela durante los primeros días de la próxima semana.

El cónsul hizo un llamado a la solidaridad con la población venezolana afectada por la catástrofe.

"Es una tragedia humana de grandes magnitudes. Todavía no hemos perfilado el impacto completo de la tragedia", concluyó.

Sismos

Dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron el miércoles en Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia, un inusual fenómeno conocido como doblete sísmico que provocó víctimas fatales, decenas de heridos y daños en viviendas e infraestructura.

De acuerdo con el último balance oficial de las autoridades, los dos movimientos telúricos dejaron hasta ahora 920 fallecidos, más de 3.300 heridos y cientos de desaparecidos, mientras continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes.