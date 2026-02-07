Fratti confirmó que Uruguay exportará caballos de polo y pura sangre a China

Exportarán carne aviar

Federico Stanham, presidente de la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas, explicó que, en la visita oficial del presidente Yamandú Orsi a China, en la que fue acompañado por una importante delegación de empresarios, se acordó la exportación de carne aviar al gigante asiático.

“Hace muchos años que se viene planteando la importancia de abrir el mercado chino para las exportaciones de carne aviar”, dijo. “Se comenzó en 2017 y finalmente se concretó. Es muy importante para el sector, que está buscando opción de crecimiento. No solo fortalecerse en la producción nacional, que lo viene haciendo muy bien, sino tener opciones de crecer hacia el exterior, y China es uno de los mercados importantes para ese proyecto”.

Stanham apuntó que, en esta oportunidad, “se acordaron las características sanitarias que se deben cumplir y las condiciones de inocuidad para la producción”.

Luego de este acuerdo viene un proceso de “bajarlo a tierra” y hay distintos aspectos, gubernamentales, de privados y de desarrollo de negocios, que deben atenderse.

“No va a ser mañana ni en un mes”, aclaró. “No se trata de que las empresas estén preparadas y después busquemos los mercados, sino que es un proceso que se tiene que llevar en paralelo. En la medida que los mercados se van abriendo las empresas se ven incentivadas a mejorar. Nuestro proyecto es a largo plazo. Ojalá haya exportaciones en breve”.