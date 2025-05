Fratti redobló la apuesta: no se retracta y descartó pedir disculpas

Discurso como dirigente político

Pocas horas antes de participar en el acto de cierre de campaña en Cerro Largo, Fratti volvió a ser consultado sobre el tema y aclaró que su discurso fue como dirigente político y no como ministro. “Una cosa es cuando vos hablás en nombre del país como ministro y otra cosa es un acto partidario y sectorial. No tiene nada que ver”, indicó.

El ministro defendió sus expresiones, asegurando que “las expresiones que usé ahí a mí me la han dicho muchas veces, nunca se me ocurrió pedirle a nadie disculpas ni quedamos mal”. Agregó que ha compartido espacios con varios de los dirigentes que lo critican y nunca hubo problemas personales.

Fratti hizo hincapié en que no se arrepiente. “¿Cómo me voy a arrepentir de las expresiones que usamos normalmente? ¿De dónde sacaron eso de que los políticos tienen que ser inmaculados y no pueden decir una mala palabra?”, preguntó.

El ministro insistió: “Yo no me arrepiento. Capaz que no está bien para la Real Academia Española, pero en mi pueblo es bastante común”.