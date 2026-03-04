Frente Amplio aprobó declaración de solidaridad con Cuba, oposición se retiró de sala

Solidaridad con Cuba

La bancada del Frente Amplio presentó una declaración que condena el bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos, calificándolo como un ataque directo a la estabilidad de los servicios básicos en Cuba.

Los legisladores de la Coalición Republicana acusaron al oficialismo de utilizar la agenda internacional para "ocultar" la discusión sobre la gestión del INAU y las cifras de seguridad pública. Ante la negativa de retirar el punto del orden del día, la bancada opositora se retiró en bloque, permitiendo que el FA votara la moción con 16 votos en 16.

Frases destacadas de la jornada

"Estamos ante una violación flagrante del derecho internacional que hoy condena al pueblo cubano a la falta de luz y de salud. El Uruguay no puede ser cómplice con su silencio."

— Fragmento de la declaración aprobada por el Frente Amplio.

“No es razonable y, sobre todo, no es conveniente, en un Uruguay que cuenta los muertos de febrero en manos del narcotráfico por decenas, estar hoy dedicándole estas horas a esto”.

— Pedro Bordaberry, Senador de la República.

"Vienen a hablar de Cuba para no hablar del INAU. Es una cortina de humo para distraer de los problemas que hoy golpean a los uruguayos en la calle."

“¿Por qué el gobierno nos obliga a perder el tiempo hablando de Cuba? [...] Váyanse a Cuba de una vez. Váyanse a ver cómo proliferan las mieles del comunismo cubano”.

— Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional, minutos antes de que se le apagara el micrófono.

"Senador, le pido que se remita al tema y se dirija a la Mesa. No voy a permitir que use este espacio para desviar la discusión con alusiones personales."

— Carolina Cosse, vicepresidenta de la República, durante uno de los cruces con Da Silva.

“[La oposición] planteó una serie de verdades propias y se fueron sin que pudiésemos dialogar, intercambiar y parlamentar [...] una actitud absolutamente antidemocrática”.

— Nicolás Viera, senador por Frente Amplio.

Incidente de los micrófonos

El momento más ríspido ocurrió cuando Carolina Cosse, en su rol de presidenta de la cámara, interrumpió reiteradamente al senador Sebastián Da Silva. La controversia surgió cuando el legislador nacionalista comenzó a criticar directamente al gobierno de Yamandú Orsi. Cosse, aplicando el reglamento, le recordó que las intervenciones deben dirigirse a la presidencia y evitar las alusiones al Poder Ejecutivo en ese marco, llegando a silenciar su micrófono, lo que aceleró el retiro de la oposición de la sala.

Mientras el debate ardía en el Palacio Legislativo, en las afueras se sentía el eco de la caravana organizada por el PIT-CNT y diversas organizaciones sociales, quienes se movilizaron bajo la consigna "Uruguay con Cuba", presionando por un pronunciamiento oficial contra las sanciones de EEUU.