Cuba frustró infiltración armada proveniente de EEUU y denunció planes con "fines terroristas"

El Ministerio del Interior de Cuba (MININT) ha proporcionado detalles oficiales sobre la neutralización de una incursión armada en aguas territoriales cubanas. Según el informe, una lancha rápida con matrícula de Florida, tripulada por residentes en Estados Unidos, fue interceptada tras un enfrentamiento que dejó un saldo de detenidos, heridos y armamento de alto calibre incautado.
Los hechos y la intervención
El incidente ocurrió este miércoles en las inmediaciones del canalizo El Pino, Cayo Falcones (Villa Clara), cuando una embarcación infractora abrió fuego contra tropas guardafronteras cubanas al ser requerida para su identificación. En el intercambio de disparos, el comandante de la patrulla cubana resultó herido, mientras que entre los agresores se reportaron bajas y lesiones.
Detalles de la operación y perfil de los implicados
Las autoridades han confirmado que la lancha rápida (matrícula FL7726SH) transportaba a 10 personas, todas de nacionalidad cubana y residentes en territorio estadounidense. El Ministerio destaca los siguientes puntos clave:
Historial Delictivo: La mayoría de los involucrados poseen antecedentes de actividades violentas.
Buscados por la Justicia: Dos de los detenidos ya eran objeto de investigaciones previas por su presunta implicación en la planificación y financiamiento de actos de terrorismo contra la isla.
Logística Interna: Se ha detenido en suelo cubano a un individuo enviado previamente desde EE. UU. para coordinar la recepción de la célula armada, quien, según las autoridades, ya ha confesado su participación.
Arsenal incautado
Durante la neutralización de la lancha, las fuerzas de seguridad ocuparon un arsenal que refuerza la tesis de una incursión con fines de sabotaje y agresión:
Fusiles de asalto y armas cortas.
Artefactos explosivos de fabricación artesanal (cócteles molotov).
Chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.
Estado de la Investigación
El Ministerio del Interior ha subrayado que el proceso investigativo continúa abierto para lograr el "esclarecimiento total de los hechos" y determinar el alcance de las redes de apoyo externas. Cuba reitera su postura de tolerancia cero ante acciones que vulneren su soberanía nacional y pongan en riesgo la seguridad de sus ciudadanos.