Tras sobreseimiento a Besozzi, blancos expresan confianza en el Poder Judicial y el sistema de justicia

Por último, el directorio nacionalista exhorta "a cuidar el preciado honor de las personas y evitar por tanto toda intencionalidad y motivacion politica en estas causas".

"Porque en democracia, la verdad, la justicia y el respeto deben estar siempre por encima de cualquier interes circunstancial", concluye el comunicado.

Comunicado completo:

Declaracion del Directorio del Partido Nacional respecto al sobreseimiento del Intendente Besozzi, y de su equipo, asi como al archivo de la causa judicial.

Tras el sobreseimiento el pedido pasa ahora al juzgado correspondiente, el que deberá dar vista a los abogados para luego cerrar el caso ante la decisión de la parte acusatoria de no continuar con la imputación.

Por su parte, Basozzi dijo a la prensa que "confiaba en la Justicia por más que para mí había defectos que tenía el Código del Proceso Penal".

Besozzi declaró

"Siempre dije que era inocente. Me hicieron pasar mal y si había gente intencionada para que yo pasara mal, pasé mal. Mi familia pasó muy mal. La vida sigue pero son cosas que no deberían pasar", señaló. "Acuérdense que no voté", sostuvo en rueda de prensa consignada por Subrayado.

Besozzi y varios jerarcas de la Intendencia de Soriano habían sido imputados en marzo de 2025, poco antes de las elecciones departamentales, por varios delitos vinculados a irregularidades en la comuna.

Según información del corresponsal de Subrayado Daniel Rojas, la fiscal entiende que con las pruebas reunidas y la investigación que llevó adelante, no hay delito y por lo tanto solicita al juez el sobreseimiento de los siete imputados.

Fiscal cuestionada

La fiscal Stella Alciaturi, quien imputó a Besozzi y a varios de sus jerarcas, fue denunciada luego por legisladores del Partido Nacional que la acusaban de tener fines políticos y recordaban posteos en redes sociales en contra del Partido Nacional.

Besozzi negó desde un principio haber cometido delito alguno, y tras ser imputado con arresto domiciliario, continuó con la campaña electoral y logró la reelección.

Asumido el cargo, Besozzi y sus abogados siguieron con las instancias judiciales y tras meses de estudio por parte de la fiscal que tomó el caso, se llegó a este pedido de sobreseimiento.