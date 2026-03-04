Constanza Moreira en Legítima Mañana: "El 75% de los cargos de confianza son de hombres"

Para la senadora, el actual escenario bélico no es marginal ni episódico, sino estructural, con conflictos abiertos que impactan directamente en economías como la uruguaya.

“Está abierto lo de Gaza, está abierto el conflicto con Ucrania, está abierto Irán. Listaban casi 100 conflictos abiertos en este momento en el mundo”.

En ese marco, advirtió sobre el crecimiento de la industria armamentística y el aumento del gasto en defensa impulsado por Estados Unidos:

“El aumento en el gasto de defensa que Trump le pidió a la Unión Europea está funcionando. Tenemos una industria en pleno auge. Yo creo que esta guerra le es muy funcional al capitalismo todavía”.

Uruguay en el tablero: “Una responsabilidad enorme”

Al trasladar el análisis al plano regional, Moreira planteó que Uruguay queda como uno de los pocos gobiernos progresistas en América Latina, lo que implica una carga adicional.

“Para el Uruguay es una responsabilidad enorme, porque ¿qué va quedando de progresismo izquierda en América Latina? Vamos quedando nosotros”.

Mencionó la importancia de las elecciones en Brasil y Estados Unidos y el impacto que tendrán en la región. En ese contexto, defendió una política exterior activa:

“Uruguay tendrá que liderar posiciones internacionales progresistas, de defensa del multilateralismo, que no solamente apunten a la buena república que somos, sino que lo posicionen bien”.

Y remarcó que la política internacional dejó de ser un asunto periférico:

“La situación internacional va a ser la infraestructura en la que vamos a sentar todas nuestras disposiciones”.

Parlamento y oposición: “Un desgaste inútil”

En el plano interno, la senadora cuestionó la actitud de la oposición frente a proyectos que, a su juicio, podrían aprobarse por consenso.

“Yo le pediría a la oposición un poco de racionalidad, porque si nos metemos en un desgaste inútil de cuadrilátero, más de cuadrilátero que de política, el Uruguay va a pasar en estos años una situación muy difícil”.

Sobre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sostuvo que es una decisión “razonada”, pero advirtió sobre los obstáculos parlamentarios:

“Vamos a tener muchas dificultades para avanzar en una reforma institucional de estas características con el bloqueo parlamentario que tenemos”.

En materia de seguridad, puso el foco en otra prioridad:

“El tema nuestro es el hacinamiento carcelario, no las cárceles de máxima seguridad. Ese es el principal debe que tenemos en materia de derechos humanos”.

Clave de Maquiavelo

Uno de los momentos más duros de la entrevista fue cuando cuestionó el uso discursivo de la democracia para justificar guerras.

“Por favor, que nadie se llene la boca con la democracia, porque ya me da náuseas el uso de la democracia para justificar guerras y violaciones a los derechos humanos. Me da náuseas politológicas”.

Según Moreira, el mundo actual se mueve en otra lógica:

“Estamos en clave de Maquiavelo. Amigos y enemigos. El enemigo es tan enemigo que lo tenés que aniquilar, porque tu propia existencia depende de la aniquilación del enemigo”.

Feminismo, paridad y poder

En la antesala del 8 de marzo, la senadora dedicó un tramo importante a la agenda de género. Reclamó financiamiento propio para el Sistema Nacional de Cuidados y mayor compromiso político.

“Sistema Nacional de Cuidados requiere financiamiento propio. No puede ser una política que dependa de los recursos del gobierno central”.

Fue especialmente enfática en materia de representación:

“El 75% de los cargos de confianza políticos de este país son de hombres. Eso revela que cuando la política decide, decide a favor de los hombres”.

Reclamó paridad sin matices

“La pido para todo: para el mundo empresarial, para la universidad, para todos. No puede ser que el Uruguay no tenga paridad en la representación política”.

También apuntó contra sectores que, según dijo, relativizan la violencia de género:

“Todavía tenemos una ultraderecha que nos acusa todo el tiempo de hacer denuncias falsas. Y después vemos protagonistas que terminan ante la Justicia por asesinar a su expareja y a sus propios hijos”.

Para Moreira, el problema no es solo normativo sino cultural:

“Hay una reivindicación de la violencia a nivel internacional. El matón del barrio es admirado. El mundo de la fuerza está siendo alabado”.