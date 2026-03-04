Jutep: Arbeleche violentó normas de ética pública al exonerar a empresa vinculada a su esposo

Jutep analiza

De acuerdo a expuesto, la Jutep no cuestiona si la empresa “podía” acceder al beneficio, sino si la ministra debía firmar. Entiende la Jutep que, ante un vínculo familiar directo, la jerarca debió excusarse y delegar la firma, para evitar que la decisión quedara bajo sospecha, aun cuando el trámite fuera reglado.

Además consideró que la firma de la citada resolución “implica que ejerció su función con relación a una entidad privada a la que se encuentra vinculada familiarmente, lo que implica una violación de la prohibición expresa establecida por el artículo 31 de la ley 19.823”.

Defensa de Arbeleche

Por su parte, la defensa de Arbeleche sostiene que actuó con “estricto apego a la legalidad”, dentro de un procedimiento técnico y preestablecido de promoción de inversiones, y que no existió conflicto de interés porque no habría choque entre interés público y privado.

Indica Búsqueda que la relación del esposo de Arbeleche con la empresa se desprende de la misma declaración jurada que la exjerarca presentó en su momento. Sostiene que, según el Código de Ética en la Función Pública, ningún funcionario debe ejecutar decisiones que involucran a empresas en las que haya vínculos familiares.