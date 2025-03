Frente Amplio condenó "furibundo ataque" opositor contra el sistema de Justicia

Respeto a la Justicia

Deja constancia del "más profundo respeto a la separación de poderes e independencia del Poder Judicial y el respeto a la independencia técnica de los fiscales en su actuación en el marco de sus competencias".

Nos comprometemos como fuerza política a ser prudentes para evitar que el manejo de esta situación compleja contribuya a promover divisiones en la población del departamento

Y tras recordar que la "presunción de inocencia" existe hasta que una sentencia firme que declare la responsabilidad de una persona, destacan la "preocupación por las manifestaciones de integrantes de la oposición, particularmente senadores, intendentes y dirigentes del Partido Nacional, cuestionando y atacando el trabajo de la Fiscalía, no ya emitiendo opinión sobre su resolución, siempre legitima y respetable, sino atribuyéndole irresponsablemente intencionalidades políticas para favorecer al Frente Amplio".

Por esa razón rechaza el FA "el ataque furibundo hacia el sistema de Justicia que se viene realizando sistemáticamente desde que se hizo pública la formalización del ex Intendente Guillermo Besozzi, lo que no es nuevo en algunos actores. Este ataque no es solo a la Fiscal actuante en el caso, sino a toda la Fiscalía".

Contra los ataques

Consideran que esos ataques y "las atribuciones de intencionalidades a la Fiscalía (...) no debe ser tolerado pasivamente por parte del sistema político, sino que debe ser condenado en su totalidad".

Finaliza exhortando, al conjunto del sistema político, "a contribuir al fortalecimiento de nuestras Instituciones que son garantía para todos y todas. Instituciones fuertes hacen a una democracia sana y fuerte, situación por la cual es reconocido nuestro país a nivel regional e Internacional. Sigamos en ese camino por el bien del Uruguay".