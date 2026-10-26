Frente Amplio destacó la victoria de Lula como un impulso para la integración regional

Liderazgo de Lula

El Frente Amplio también manifestó su reconocimiento al liderazgo de Lula y a su trayectoria política, con especial énfasis en las políticas orientadas a combatir la pobreza, ampliar el acceso a la educación y promover la inclusión social.

La declaración define esa trayectoria como "un faro para los pueblos de América Latina" y considera que el respaldo obtenido en las urnas confirma la vigencia del proyecto de desarrollo humano e integración solidaria impulsado por el campo popular brasileño.

Otro de los ejes centrales del pronunciamiento es la necesidad de profundizar las relaciones entre Uruguay y Brasil. El Frente Amplio reafirmó su compromiso con la integración regional y con el desarrollo de una agenda bilateral que abarque los vínculos diplomáticos, comerciales, sociales y culturales.

"El destino de nuestros países se construye en unidad", expresa el documento, que saluda los pronunciamientos del Gobierno uruguayo en favor de profundizar las relaciones con Brasil.

Para la fuerza política, el triunfo de Lula abre una nueva etapa de cooperación entre ambos países. Según la declaración, esa perspectiva puede contribuir a fortalecer la soberanía y mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones.

El pronunciamiento también plantea la necesidad de avanzar en proyectos compartidos con otros países de América Latina, mediante el diálogo y la articulación entre organizaciones políticas y sociales.

Llamado a las fuerzas progresistas

La Mesa Política Nacional concluyó la declaración con el compromiso de trabajar junto a sus aliados regionales para fortalecer a las fuerzas de izquierda y progresistas latinoamericanas.

El objetivo, según expresa el documento, es promover iniciativas comunes que permitan avanzar hacia una región con mayores niveles de justicia social, autonomía e integración.

"Como fuerza política, nos comprometemos a trabajar en esa dirección junto a nuestros compañeros y compañeras de la región", señala el texto.

La declaración del Frente Amplio sitúa así la victoria de Lula en una perspectiva regional, al vincular el resultado electoral con las posibilidades de cooperación entre los gobiernos y las fuerzas progresistas de América Latina.