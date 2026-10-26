El papa León XIV se expresó sobre su visita a Uruguay: "Una ocasión para abrir nuestros corazones"

La confirmación de la visita del papa a Uruguay ya no pasa por voceros ni comunicados desde el Vaticano: fue el propio León XIV quien dio por segura su gira por la región, luego de las dudas que había dejado su reciente intervención médica. Si bien la Conferencia Episcopal de Uruguay ya había ratificado el compromiso institucional, la confirmación personal del pontífice llegó a través de sus redes sociales, despejando cualquier atisbo de cancelación o postergación por motivos de salud.