El papa León XIV se expresó sobre su visita a Uruguay: "Una ocasión para abrir nuestros corazones"

La confirmación de la visita del papa a Uruguay ya no pasa por voceros ni comunicados desde el Vaticano: fue el propio León XIV quien dio por segura su gira por la región, luego de las dudas que había dejado su reciente intervención médica. Si bien la Conferencia Episcopal de Uruguay ya había ratificado el compromiso institucional, la confirmación personal del pontífice llegó a través de sus redes sociales, despejando cualquier atisbo de cancelación o postergación por motivos de salud.
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A través de una publicación en la red social X, el líder de la Iglesia católica expresó de forma directa su entusiasmo por el periplo que lo traerá de vuelta a la región, vinculando el recorrido con su propia historia en el cono sur. “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”,escribió.
Sobre el espíritu de la gira
“Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, agregó León XIV dando pistas sobre el espíritu de la gira.