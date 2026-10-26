Orsi recibió a los promotores del cuestionado proyecto +Colonia

Pretenden empezar en 2027

Battiste informó que el proyecto +Colonia comenzó a construirse en 2023. La empresa WorkNomads se instalará en el predio. Para ello, la firma europea construirá un edificio de 18.000 metros cuadrados, con más de 200 residencias para trabajadores de la empresa. Aseguró que el proyecto atraviesa la instancia de licitaciones y añadió que los trámites ante la intendencia local avanzan. El objetivo es iniciar la obra en 2027.

Agregó que el primer barrio del proyecto +Colonia a construirse, denominado “Génesis”, comprenderá más de 500 unidades habitacionales, locales comerciales, edificios de oficinas y clubes deportivos, entre otros. El segundo distrito iniciará su construcción en 2027, agregó Bastitta.

Por su parte, Meire informó que la empresa WorkNomads actualmente emplea a unas 200 personas de 50 países. La mitad de ellos, explicó la empresaria, viven y trabajan en Bulgaria, en la primera base de operaciones de la firma.

Meire dijo que la iniciativa presentada al gobierno uruguayo será la segunda base de la empresa, la primera en Sudamérica, que comprenderá servicios y productos conectados con la inteligencia artificial, con alcance mundial, aspecto que comprende el segundo pilar, explicó. La infraestructura de comunidad y la infraestructura física representan el tercer y cuarto objetivo que conforma a la empresa.

Cuestionamientos del Frente Amplio

El proyecto es cuestionado por el Frente Amplio de Colonia, según explicó el edil Pedro Leizagoyen. El perfil económico y la concepción de gobernanza de la comunidad de Praxis representan un elemento central de análisis para la gestión pública nacional y departamental. "Esta gente no son señores como tú, como yo, que vivimos de un sueldito, de una jubilación. Es gente rica, gente poderosa, con un relacionamiento mundial con multimillonarios y con una concepción de la democracia que no entra en el juego con lo que consideran una comunidad futura de la humanidad", aseveró.

Para argumentar su postura, Leizagoyen señaló las objeciones que el grupo ha encontrado en otras latitudes del globo: "Cuando se instalaron en algunos lugares, tuvieron problemas y en otros países no los han dejado entrar. Es decir, le han puesto un cerrojo a ese funcionamiento. Es peligroso, desde mi punto de vista".