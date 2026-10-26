Para Trump las elecciones en Brasil fueron "amañadas" pero dice que se lleva bien con Lula

"Las elecciones tienen que ser incuestionables, y a mí me pareció que se vio muy mal", agregó sin ofrecer argumentos concretos para sustentar sus afirmaciones.

Sin embargo, cuando se le preguntó si quería "hacer algo en relación con las elecciones en Brasil", señaló: "yo no estoy gobernando Brasil. Estoy gobernando Estados Unidos".

También dijo que se lleva muy bien con Lula, pero que la prórroga que mantuvo los comicios abiertos más allá de la hora esperada "fue muy extraña".

Lula y un triunfo histórico

Lula logró un triunfo histórico al convertirse en el primer candidato desde el regreso de la democracia en Brasil que, tras ser derrotado en la primera vuelta, logra recuperarse y vencer en el balotaje.

La diferencia entre ambos fue de aproximadamente 4,3 millones de votos.

El domingo, Lula obtuvo el 51,8 por ciento de los votos contra el 48,2 del ultraderechista Flávio Bolsonaro, según datos del Tribunal Supremo Electoral, una remontada histórica tras la ventaja que había logrado en primera vuelta el candidato del Partido Liberal, quien no reconoció el resultado y anunció que solicitará la anulación de los comicios.

Lula da Silva se convirtió en el único líder brasileño elegido cuatro veces como presidente mediante el voto popular en 2002, 2006, 2022 y 2026, e iniciará un nuevo mandato de cuatro años el próximo 5 de enero.

(Con información de Sputnik y BBC Mundo)