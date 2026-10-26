Presidente Orsi concurrirá a la asunción del cuarto mandato de Lula

Mensaje de Orsi

“Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”, posteó en su cuenta de X, el presidente Orsi, en la noche del domingo, luego de conocerse los resultados.

Lubetkin añadió que la comunicación significó una demostración de las buenas relaciones entre Brasil y Uruguay para beneficio de ambas naciones, por lo que representan desde el punto de vista económico y de fuentes de trabajo, entre otras dimensiones. “Ellos son amigos”, agregó en referencia a la relación entre ambos mandatarios.

Temas comunes

El Gobierno uruguayo continuará el trabajo con su par brasilero, que asumirá el nuevo mandato el 5 de enero de 2027.

En ese sentido, el ministro informó que se preparará una agenda conjunta para ambos países en materia económica, comercial y logística.

Entre los temas, mencionó el Puente Internacional Barón de Mauá, temas fronterizos, integración regional, sobre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), entre otros.

Lubetkin anunció que el presidente Orsi participará de la asunción de su par norteño, el martes 5 de enero, y no descartó un encuentro bilateral entre Orsi y Lula durante la Cumbre del Mercosur que se desarrollará el 4 de diciembre en Montevideo.

Triunfo en segunda vuelta

Lula triunfó en la segunda vuelta de las elecciones nacionales, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El mandatario recogió el 51,78% de los votos contra el 48,22% del ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Con este resultado, Lula se convertirá en presidente de Brasil por cuarta vez.

Más de 158 millones de brasileños estaban habilitados para votar este domingo, en una de las elecciones más importantes y más reñidas de la historia reciente del gigante sudamericano.