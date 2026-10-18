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Política

VIII Congreso

Frente Amplio prioriza erradicación de la pobreza infantil y el crecimiento redistributivo

La resolución del Congreso respaldó la gestión de Yamandú Orsi y fijó la transición ecológica justa y la protección social como metas centrales.

Fernando Pereira en el cierre del Congreso del Frente Amplio.

Fernando Pereira en el cierre del Congreso del Frente Amplio.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El Frente Amplio (FA) aprobó la Resolución General de su VIII CongresoCompañero José ‘Pepe’ Mujica”, convocando a profundizar las transformaciones sociales y a conformar un amplio bloque político y social tejiendo alianzas con trabajadores, cooperativistas, colectivos feministas, juventudes, sectores productivos nacionales, la academia y el ámbito cultural.

Dicho documento representa el cierre de un proceso de deliberación democrática de cuatro meses que contó con la participación de más de 12.000 militantes y más de 3.000 delegados en comités de base e instancias de debate en todo el país.

Ratifica las definiciones ideológicas del Frente Amplio como una coalición-movimiento antioligárquica, antiimperialista, antipatriarcal, antirracista y artiguista. Bajo la inspiración del legado ético de Líber Seregni, la resolución reafirma el carácter democrático de la organización y sostiene su compromiso irrestricto con la memoria, la verdad, la justicia y el "Nunca Más Terrorismo de Estado". En el plano orgánico, el Congreso reeligió por aclamación a Fernando Pereira para continuar al frente de la presidencia de la fuerza política.

Respaldo al gobierno

Más adelante, la declaración analiza el inicio del cuarto mandato nacional del Frente Amplio, liderado por el presidente Yamandú Orsi. Aunque señala que la gestión se desenvuelve en un escenario complejo por la situación fiscal heredada y la ausencia de mayorías parlamentarias propias, resalta el cumplimiento de los compromisos de campaña:

• Reducción de la desigualdad y la pobreza: Destaca que 100.000 personas superaron la línea de pobreza en un año, logro atribuido a la creación de empleo formal y femenino, el aumento de salarios y jubilaciones mínimas, el control inflacionario y el fortalecimiento de la red de protección social.

• Políticas sociales y de infancia: Subraya el impacto de herramientas como el Bono Crianza, las Becas Butiá, el Bono de Inicios de Clase y la duplicación de la cobertura alimentaria en Enseñanza Media.

• Prioridades del ciclo: Define como metas centrales del período el crecimiento económico redistributivo, la erradicación de la pobreza infantil, la transición ecológica justa y la garantía de derechos fundamentales.

Crisis del capitalismo

En el plano global, el Congreso señaló que se transita por una etapa signada por la crisis del capitalismo financiero, la concentración de la riqueza, la emergencia socioambiental y el aumento del gasto militar. Ante el avance de corrientes de ultraderecha a nivel internacional, el Frente Amplio fija sus posturas de política exterior:

• Defensa de la paz, la soberanía y el multilateralismo, promoviendo la integración regional y la no injerencia en asuntos internos.

• Rechazo a medidas unilaterales y conflictos: Condena explícita al bloqueo a Cuba y al genocidio en Palestina.

Perspectivas

En cuanto a las perspectivas, convoca a sostener y profundizar las transformaciones, la resolución enfatiza la necesidad de articular de forma armónica pero autónoma la relación entre la fuerza política, el gobierno y los movimientos sociales.

Asimismo, convoca a consolidar un amplio bloque político y social tejiendo alianzas con trabajadores, cooperativistas, colectivos feministas, juventudes, sectores productivos nacionales, la academia y el ámbito cultural, al tiempo que se refuerza la estructura de los Comités de Base en todo el país y en el exterior.

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