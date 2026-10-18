"Trump, ataca Brasil con armas nucleares", reclaman partidarios de Bolsonaro

La movilización, denominada "Bloco 22", contó con la presencia de dirigentes de derecha y tuvo como principal protagonista al candidato del Partido Liberal (PL), que prometió derrotar a Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral.

Misil contra Brasil

Según fotos y videos difundidos en plataformas digitales y medios locales, la réplica del proyectil, exhibida este domingo en la avenida Paulista, en São Paulo, llevaba la inscripción en inglés “Trump nuke Brazil”, traducida como “Trump, lanza una bomba nuclear sobre Brasil”.

Tal objeto generó críticas de representantes políticos que cuestionaron el mensaje por considerarlo contrario a la soberanía nacional, en una jornada de movilización de partidarios del candidato presidencial del Partido Liberal.

La controversia coincidió con informaciones de la revista Fórum, según las cuales los organizadores del acto pidieron retirar o guardar banderas extranjeras, entre ellas las de Estados Unidos e Israel, antes de los discursos.

Videos de una manifestación convocada por Flávio Bolsonaro en la Avenida Paulista mostraron un misil inflable con la leyenda en inglés "Trump, bombardea Brasil", generando críticas en el ámbito político.pic.twitter.com/ZfAceK3ThT — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) October 18, 2026

Banderas de EEUU

De acuerdo con esa publicación, un integrante de la organización solicitó desde el camión de sonido que se recogieran las enseñas de otros países, con el argumento de que la movilización debía centrarse en la nación brasileña.

Pese a la petición, fotografías de la concentración mostraron banderas estadounidenses y una pancarta en inglés que reclamaba libertad para los “patriotas”, señaló Fórum.

El episodio reavivó las controversias sobre los símbolos extranjeros en las manifestaciones de la derecha brasileña. Un acto de apoyo a Flávio Bolsonaro celebrado el pasado 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, también provocó cuestionamientos por la presencia de banderas de Estados Unidos y de una figura inflable de Trump.

(En base a Prensa Latina)