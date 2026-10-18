Hay un hombre detenido en Argentina por el caso de la adolescente de Paysandú

Un hombre de 37 años, de nacionalidad argentina, está detenido en su país por el caso de la adolescente de 15 años que había desaparecido en Paysandú el viernes y fue encontrada con vida este domingo en el país vecino
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Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que hay una persona mayor de edad detenida en Argentina y que su arresto se produjo en Entre Ríos, informó Subrayado. El hombre permanece en Argentina.
Según un comunicado del Ministerio del Interior, la menor de 15 años fue localizada en "buenas condiciones de salud" gracias a la cooperación entre las policías de Uruguay y Argentina, que trabajaron de forma coordinada desde el comienzo del caso.
En consecuencia, las autoridades desactivaron la Alerta Amber emitida el pasado viernes.
El Ministerio del Interior anunció una conferencia de prensa este lunes a las 13:00h para ampliar la información sobre el caso.
Alerta activada el viernes
El sábado, fue activada una Alerta Amber para intentar dar con su paradero. Posteriormente, a pedido del Ministerio del Interior. Por su parte, Argentina emitió una Alerta Sofía, un mecanismo de búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo.
La coordinación internacional incluyó la participación de las fuerzas federales argentinas, Interpol Buenos Aires y la Policía de Entre Ríos, debido a la cercanía de Paysandú con la frontera.