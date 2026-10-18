Hay un hombre detenido en Argentina por el caso de la adolescente de Paysandú

En consecuencia, las autoridades desactivaron la Alerta Amber emitida el pasado viernes.

El Ministerio del Interior anunció una conferencia de prensa este lunes a las 13:00h para ampliar la información sobre el caso.

Alerta activada el viernes

El sábado, fue activada una Alerta Amber para intentar dar con su paradero. Posteriormente, a pedido del Ministerio del Interior. Por su parte, Argentina emitió una Alerta Sofía, un mecanismo de búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo.

La coordinación internacional incluyó la participación de las fuerzas federales argentinas, Interpol Buenos Aires y la Policía de Entre Ríos, debido a la cercanía de Paysandú con la frontera.