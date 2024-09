Frenteamplistas por el NO: Ferreri defendió "la libertad de acción"

Otra de las críticas del economista se refiere al proceso mismo de la reforma, que describió como "grotesco y desprolijo" lo que, según él, condujo a una ley incompleta y mal estructurada.

"Poner la edad de 65 años me parece un error. Poner todo el peso de la financiación adicional que requiere el sistema sobre los hombros de los trabajadores, tampoco lo comparto. Hay muchas cosas de esa reforma que no comparto y que por lo tanto entiendo que tienen que ser cambiadas", afirmó.

Diferencias en el Frente Amplio: ¿Constitución o ley?

Ferreri destacó que dentro del Frente Amplio existe un consenso sobre la necesidad de cambiar la reforma, pero que las diferencias surgen en cuanto al mecanismo para hacerlo. En este sentido, algunos sectores del Frente Amplio, junto con el Pit-Cnt, proponen que los cambios se realicen a través de una reforma constitucional, mientras que Ferreri y otros economistas creen que la mejor vía es modificar la ley existente. Para Ferreri, la Constitución no es el lugar adecuado para incluir aspectos dinámicos como los cambios en la esperanza de vida o en el mercado laboral, que requieren adaptaciones más ágiles a través de legislación ordinaria.

"Hay quienes entienden que esos cambios tienen que ser llevados adelante por una reforma constitucional para que queden en la Constitución, y otros que creemos que el mejor mecanismo no es que esto quede en la Constitución sino que se haga mediante una ley, que una mala ley sea cambiada por una buena ley", afirmó.

Frenteamplistas por el NO: una cuestión de libertad de acción

Sobre el documento firmado por varios profesionales vinculados a temas económicos que promueven el no en el plebiscito, Ferreri señaló que respeta las diferentes posiciones dentro del Frente Amplio. Aseguró que la firma del documento "está dentro de la libertad de acción" y no debe generar fricciones internas. Según Ferreri, él decidió firmar porque comparte algunos de los argumentos técnicos que se exponen, aunque también mantiene discrepancias con ciertos aspectos de la propuesta.

Para él, lo importante es que la discusión sobre la reforma de la seguridad social se base en argumentos bien fundamentados y que cada ciudadano pueda tomar una decisión informada. Recalcó que esta decisión afectará a toda la sociedad uruguaya, tanto a quienes se van a jubilar pronto como a quienes aún no han comenzado su vida laboral.

"Yo firmé esa carta porque comparto los argumentos, creo que está dentro de la libertad de acción, hay compañeros que hacen campaña por el SÍ y me parece muy bien. En mi caso no es que esté haciendo una campaña por el NO, sino que me pareció bueno dejar una opinión que es compartida por muchos profesionales del área. Tenemos estos argumentos técnicos que nos parece que está bueno que estén arriba de la mesa y que cada uno después elija", concluyó.