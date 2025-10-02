Hacete socio para acceder a este contenido

Política colorados | coalición | Cocoa

LA FAMOSA COCOA

Colorados No Fusionistas rechazan "de plano" una coordinadora de la Coalición Republicana

Para el colectivos de colorados, la creación de una coordinadora de la coalición a nivel de partidos "supone avanzar hacia la dilución" del Partido Colorado.

 Diego Lafalche / FocoUy.
El colectivo de militantes "Colorados No Fusionistas" emitió una comunicado tras las recientes afirmaciones del Secretario General y senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, quien sugirió trasladar la coordinación de la Coalición instalada en el Parlamento al ámbito de los partidos políticos.

La Mesa Coordinadora de los Colorados No Fusionistas reaccionó enfáticamente ante lo que considera un riesgo para la identidad y autonomía del partido.

En su declaración, el colectivo asegura que la propuesta de coordinación suprapartidaria es un camino hacia la pérdida de la colectividad. En ese sentido, consideran que "denominar 'traslado de coordinación' a lo que es una construcción supra partidaria supone avanzar hacia la dilución" de la colectividad, "abriendo la puerta a un proceso de sometimiento o fusión que rechazamos de plano".

Asimismo, el colectivo subrayó la necesidad de mantener la integridad institucional del partido. "El Partido Colorado -desde la matriz de su historia, su identidad y su programa- debe preservar su autonomía política e institucional", señalaron.

Respecto a la actuación de los legisladores, el colectivo recordó que, aunque tienen su espacio de coordinación, su lealtad primordial es con los órganos internos del partido:

"Si bien los legisladores colorados tienen su espacio de coordinación en el Parlamento, recordamos su deber de correspondencia con los órganos partidarios y señalamos que esta correspondencia está por sobre cualquier construcción coyuntural".

Comunicado completo:

Declaracion - Colorados No Fusionistas No a la COCOA

La "COCOA" parlamentaria

En la jornada de este miércoles senador del Ojeda en un posteo en la red social X la instalación de una coordinadora parlamentaria de la Coalición Republicana. Dicho espacio está integrado por todos partidos de la oposición a excepción de Cabildo Abierto.

"Empezó la COCOA! Finalmente, quedó instalada coordinación de la coalición a nivel parlamentario. Lo mismo haremos a nivel de los partidos políticos. Se mueve...", celebró el legislador colorado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AndresOjedaOk/status/1973456708061241554&partner=&hide_thread=false

