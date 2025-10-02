Colorados No Fusionistas rechazan "de plano" una coordinadora de la Coalición Republicana.

Asimismo, el colectivo subrayó la necesidad de mantener la integridad institucional del partido. "El Partido Colorado -desde la matriz de su historia, su identidad y su programa- debe preservar su autonomía política e institucional", señalaron.

Respecto a la actuación de los legisladores, el colectivo recordó que, aunque tienen su espacio de coordinación, su lealtad primordial es con los órganos internos del partido:

"Si bien los legisladores colorados tienen su espacio de coordinación en el Parlamento, recordamos su deber de correspondencia con los órganos partidarios y señalamos que esta correspondencia está por sobre cualquier construcción coyuntural".

Comunicado completo:

Declaracion - Colorados No Fusionistas No a la COCOA

La "COCOA" parlamentaria

En la jornada de este miércoles senador del Ojeda en un posteo en la red social X la instalación de una coordinadora parlamentaria de la Coalición Republicana. Dicho espacio está integrado por todos partidos de la oposición a excepción de Cabildo Abierto.

"Empezó la COCOA! Finalmente, quedó instalada coordinación de la coalición a nivel parlamentario. Lo mismo haremos a nivel de los partidos políticos. Se mueve...", celebró el legislador colorado.