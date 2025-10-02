Lubetkin recibió a familiares de uruguayos detenidos por Israel; reclamó "rápida" liberación

Indicó que intercambió “informaciones y opiniones” para que una rápida liberación de los detenidos.

Reclamo por uruguayos

Tras conocerse que la flotilla había sido interceptada por la Marina de Israel y sus integrantes detenidos, la Cancillería expresó su preocupación por la interceptación de la flotilla que transportaba ayuda humanitaria para “una población devastada por los ataques militares y la hambruna”.

Agregó que “ha venido siguiendo de cerca la situación de la flotilla”. En este sentido agrega que ha estado “en contacto directo” con los tres uruguayos que participan de esa iniciativa humanitaria y con algunos de sus familiares. Indica, asimismo, que se ha comunicado con Cancillerías de países cuyos nacionales integran la flotilla y con autoridades israelíes “a efectos de garantizar la protección diplomática y consular correspondiente”.

“Ante esta situación, el gobierno uruguayo insta al israelí a que se respete la integridad física y la seguridad de los integrantes de esta iniciativa y reitera el llamado a que se respete el derecho internacional humanitario”, finaliza.

Flotilla capturada

La Cancillería israelí informó este jueves que la Armada interceptó varios barcos de dicha flotilla y los escolta a puerto en territorio hebreo, y agregó que ninguna de las embarcaciones logró entrar en la zona de hostilidades activas.

La Global Sumud Flotilla está integrada por 47 barcos con unos 500 activistas de distintas nacionalidades y transporta unos 250 kilogramos de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza.