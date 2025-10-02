Hacete socio para acceder a este contenido

Política Lubetkin | liberación | flotilla

flotilla capturada

Lubetkin recibió a familiares de uruguayos detenidos por Israel; reclamó "rápida" liberación

El miércoles la Marina de Israel interceptó a la flotilla humanitaria que se dirigía hacia Gaza y detuvo a sus integrantes, entre ellos tres uruguayos.

“Me reuní con familiares de los uruguayos integrantes de la flotilla detenidos ayer. Intercambiamos informaciones y opiniones para poder avanzar hacia una rápida liberación”, publicó en su cuenta de X el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dando cuenta del encuentro con los familiares de los detenidos.

Tres uruguayos viajaban en la Flotilla Global Sumd y fueron detenidos el miércoles durante un operativo naval israelí para frustrar la iniciativa humanitaria.

Este jueves, en la sede de la Cancillería, Lubetkin recibió a familiares de Ana Zugarramurdi, Rodrigo Ciz y Romina Gallini quienes fueron detenidos mientras viajaban en la flotilla humanitaria rumbo a la Franja de Gaza.

Indicó que intercambió “informaciones y opiniones” para que una rápida liberación de los detenidos.

Reclamo por uruguayos

Tras conocerse que la flotilla había sido interceptada por la Marina de Israel y sus integrantes detenidos, la Cancillería expresó su preocupación por la interceptación de la flotilla que transportaba ayuda humanitaria para “una población devastada por los ataques militares y la hambruna”.

Agregó que “ha venido siguiendo de cerca la situación de la flotilla”. En este sentido agrega que ha estado “en contacto directo” con los tres uruguayos que participan de esa iniciativa humanitaria y con algunos de sus familiares. Indica, asimismo, que se ha comunicado con Cancillerías de países cuyos nacionales integran la flotilla y con autoridades israelíes “a efectos de garantizar la protección diplomática y consular correspondiente”.

“Ante esta situación, el gobierno uruguayo insta al israelí a que se respete la integridad física y la seguridad de los integrantes de esta iniciativa y reitera el llamado a que se respete el derecho internacional humanitario”, finaliza.

Flotilla capturada

La Cancillería israelí informó este jueves que la Armada interceptó varios barcos de dicha flotilla y los escolta a puerto en territorio hebreo, y agregó que ninguna de las embarcaciones logró entrar en la zona de hostilidades activas.

La Global Sumud Flotilla está integrada por 47 barcos con unos 500 activistas de distintas nacionalidades y transporta unos 250 kilogramos de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza.

