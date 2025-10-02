Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad joven | Malvín | rapiñas

Rapiñaba en Iguá y Mataojo

Condenaron a 7 años de prisión a un joven que cometió ocho rapiñas en Malvín Norte en pocos meses

El joven de 22 años, de iniciales L.S.D., cometió al menos ocho rapiñas a punta de pistola en la zona más transitada de Malvín Norte, desde abril de este año.

Joven rapiñero que atemorizaba Malvín Norte fue enviado a prisión.
Por Redacción Caras y Caretas

Un trabajo de investigación llevado adelante por efectivos pertenecientes a Zona Operacional II de la Jefatura de Policía de Montevideo permitió esclarecer varios rapiñas ocurridas en perjuicio a transeúntes en el barrio Malvín Norte y detuvo a un joven de 22 años que luego fue condenado.

Lugar elegidp para las rapiñas y modus operandi

La seguidilla de rapiñas se perpetraron desde abril de este año hasta la fecha, en las inmediaciones de las calles Iguá esquina Mataojo, Pasaje Ciento Veinticinco esquina Pasaje Vehicular y Rambla Concepción del Uruguay, en las cuales los autores utilizaban el mismo modus operandi:

Estos abordaban a sus víctimas y mediante amenazas con arma de fuego, les hurtaban sus pertenencias, dinero en efectivo y en muchos casos celulares, dándose a la fuga posteriormente.

Lo detuvieron en la zona donde cometía los crímenes y fue condenado

Tras una intensa búsqueda y con los datos aportados por las víctimas, se logró ubicar a uno de los autores de las rapiñas, quien frecuentaba la zona habitualmente, procediéndose a su detención.

Puesto a disposición Judicial, el hombre de iniciales L.S.D., de 22 años, con antecedentes por hurto, resultó “condenado como autor penalmente responsable de ocho delitos de rapiña agravado y un delito de violencia privada especialmente agravado, todos en régimen de reiteración real entre sí a la pena de siete años de penitenciaria”.

