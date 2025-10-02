Condenaron a 7 años de prisión a un joven que cometió ocho rapiñas en Malvín Norte en pocos meses

Lo detuvieron en la zona donde cometía los crímenes y fue condenado

Tras una intensa búsqueda y con los datos aportados por las víctimas, se logró ubicar a uno de los autores de las rapiñas, quien frecuentaba la zona habitualmente, procediéndose a su detención.

Puesto a disposición Judicial, el hombre de iniciales L.S.D., de 22 años, con antecedentes por hurto, resultó “condenado como autor penalmente responsable de ocho delitos de rapiña agravado y un delito de violencia privada especialmente agravado, todos en régimen de reiteración real entre sí a la pena de siete años de penitenciaria”.