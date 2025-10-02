Un trabajo de investigación llevado adelante por efectivos pertenecientes a Zona Operacional II de la Jefatura de Policía de Montevideo permitió esclarecer varios rapiñas ocurridas en perjuicio a transeúntes en el barrio Malvín Norte y detuvo a un joven de 22 años que luego fue condenado.
Rapiñaba en Iguá y Mataojo
Condenaron a 7 años de prisión a un joven que cometió ocho rapiñas en Malvín Norte en pocos meses
El joven de 22 años, de iniciales L.S.D., cometió al menos ocho rapiñas a punta de pistola en la zona más transitada de Malvín Norte, desde abril de este año.