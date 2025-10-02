Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Flotilla | Gaza |

Tus crímenes están siendo grabados

Flotilla publica video del barco interceptado donde viajaba la uruguaya Ana Zugarramurdi rumbo a Gaza

La misión humanitaria Global Sumud Flotilla publicó hace unas horas un video de la uruguaya, denunciando el secuestro de Israel en aguas internacionales.

La uruguaya Ana Zugarramurdi en su barco Jeanott III de la misión humanitaria Global Sumud Flotilla.&nbsp;

La uruguaya Ana Zugarramurdi en su barco Jeanott III de la misión humanitaria Global Sumud Flotilla. 

 GSF
Los tripulantes que viajaban abordo de los 44 barcos de la Flotilla Global Sumud fueron secuestrados en aguas internacionales por Israel.

Los tripulantes que viajaban abordo de los 44 barcos de la Flotilla Global Sumud fueron secuestrados en aguas internacionales por Israel.

 GSF
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Los tripulantes que viajaban abordo de los 44 barcos de la Flotilla Global Sumud fueron secuestrados en aguas internacionales por Israel. Se desconoce el paradero de los activistas, entre ellos la capitana uruguaya Ana Zugarramurdi y dos tripulantes uruguayos más. Hace algunas horas la Global Sumud Flotilla publicaba videos de la uruguaya y su barco siendo interceptado.

SOUND THE ALARM – INTERCEPTION BREAKING- On Oct 2, 2025Israeli naval forces illegally inter (1)

Expresaron en sus redes:

ÚLTIMA HORA: El 2 de octubre de 2025 - fuerzas navales israelíes interceptaron y abordaron ilegalmente el buque Jeannot III de la Flotilla Global Sumud, junto con otras embarcaciones, en aguas internacionales. Las transmisiones en vivo y las comunicaciones han sido interrumpidas. El estado de los participantes y la tripulación sigue sin confirmarse. Este es un ataque ilegal contra trabajadores humanitarios desarmados. Hacemos un llamado a los gobiernos e instituciones internacionales para que exijan su seguridad y liberación inmediatas ÚLTIMA HORA: El 2 de octubre de 2025 - fuerzas navales israelíes interceptaron y abordaron ilegalmente el buque Jeannot III de la Flotilla Global Sumud, junto con otras embarcaciones, en aguas internacionales. Las transmisiones en vivo y las comunicaciones han sido interrumpidas. El estado de los participantes y la tripulación sigue sin confirmarse. Este es un ataque ilegal contra trabajadores humanitarios desarmados. Hacemos un llamado a los gobiernos e instituciones internacionales para que exijan su seguridad y liberación inmediatas

SOUND THE ALARM – INTERCEPTION BREAKING- On Oct 2, 2025Israeli naval forces illegally inter

Paradero desconocido

AlJazeera a través de sus servicios de confirmación, publicó que al menos tres barcos se encuentran actualmente retenidos en el puerto israelí de Ashdod. Los datos de seguimiento del sitio web Marine Traffic muestran que el Capitán Nikos, navegando bajo bandera griega; Estrella y Manuel y Adara, ambos volando bajo bandera española, han sido remolcados al sur de Israel. La Flotilla Sumud dijo que las fuerzas navales israelíes interceptaron y abordaron el Capten Nikos y otros barcos “ilegalmente” mientras se dirigían a Gaza.

Una misión sin precedentes

La Flotilla Global Sumud se convirtió en el intento más grande hasta ahora de romper el cerco israelí sobre Gaza. Con más de 40 embarcaciones y alrededor de 500 activistas, buscaba entregar una carga simbólica de ayuda humanitaria y visibilizar las consecuencias del bloqueo que mantiene aislada a la Franja desde hace más de 17 años.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar