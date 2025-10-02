Flotilla publica video del barco interceptado donde viajaba la uruguaya Ana Zugarramurdi rumbo a Gaza

ÚLTIMA HORA: El 2 de octubre de 2025 - fuerzas navales israelíes interceptaron y abordaron ilegalmente el buque Jeannot III de la Flotilla Global Sumud, junto con otras embarcaciones, en aguas internacionales. Las transmisiones en vivo y las comunicaciones han sido interrumpidas. El estado de los participantes y la tripulación sigue sin confirmarse. Este es un ataque ilegal contra trabajadores humanitarios desarmados. Hacemos un llamado a los gobiernos e instituciones internacionales para que exijan su seguridad y liberación inmediatas ÚLTIMA HORA: El 2 de octubre de 2025 - fuerzas navales israelíes interceptaron y abordaron ilegalmente el buque Jeannot III de la Flotilla Global Sumud, junto con otras embarcaciones, en aguas internacionales. Las transmisiones en vivo y las comunicaciones han sido interrumpidas. El estado de los participantes y la tripulación sigue sin confirmarse. Este es un ataque ilegal contra trabajadores humanitarios desarmados. Hacemos un llamado a los gobiernos e instituciones internacionales para que exijan su seguridad y liberación inmediatas

Paradero desconocido

AlJazeera a través de sus servicios de confirmación, publicó que al menos tres barcos se encuentran actualmente retenidos en el puerto israelí de Ashdod. Los datos de seguimiento del sitio web Marine Traffic muestran que el Capitán Nikos, navegando bajo bandera griega; Estrella y Manuel y Adara, ambos volando bajo bandera española, han sido remolcados al sur de Israel. La Flotilla Sumud dijo que las fuerzas navales israelíes interceptaron y abordaron el Capten Nikos y otros barcos “ilegalmente” mientras se dirigían a Gaza.

Una misión sin precedentes

La Flotilla Global Sumud se convirtió en el intento más grande hasta ahora de romper el cerco israelí sobre Gaza. Con más de 40 embarcaciones y alrededor de 500 activistas, buscaba entregar una carga simbólica de ayuda humanitaria y visibilizar las consecuencias del bloqueo que mantiene aislada a la Franja desde hace más de 17 años.