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Sociedad

por la vivienda

Expectativa en Fucvam por instrumentación de exoneración a materiales de construcción

Fucvam sostiene que sigue siendo muy crítica con el plan de vivienda del gobierno y sostiene que no se llega a la duplicación del presupuesto.

Enrique Cal, presidente de Fucvam.

Enrique Cal, presidente de Fucvam.
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Para su presidente, Enrique Cal, hay que esperar la reglamentación de la ley una vez que se apruebe la Rendición de Cuentas, porque a su juicio nada es seguro. "A seguro siempre lo llevan preso, ¿no? Por eso estamos esperando", sostuvo en declaraciones a Caras y Caretas.

"Este partido se juega en la reglamentación de la ley", aclaró. Y agregó: "Nosotros lo planteamos como insuficiente porque la exoneración no llegaba a cubrir los servicios de los Institutos de Asistencia Técnica (IAT), y no creo que eso lo cambie el Senado. En Diputados salió sin cubrir los servicios de los institutos, los servicios técnicos. Hay que esperar a que se apruebe la rendición para ver".

Respecto a cómo se instrumentará la exoneración, dijo que "aparentemente va a ser una nota, o sea, las cooperativas no pagarían el IVA; no es que lo pagarían y después lo exoneran, después lo descuentan, sino que directamente no lo pagarían. Eso quedó un poco más claro después de algunas modificaciones que se hicieron a la propuesta original, lo cual es mejor. Hay que ver lo que resta ahora, a ver si eso es mensual o al finalizar el período".

Fucvam y el plan de vivienda

Cal también hizo mención a la marcha del plan de vivienda presentado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT). "Seguimos siendo críticos", destacó. "Había una promesa de gobierno que era duplicar, o intentar duplicar, el presupuesto de vivienda, pero el presupuesto original no duplicaba, apenas más o menos igualaba el presupuesto anterior", agregó.

"Después, a partir de algunas partidas extra, que iban a haber en la mitad del período, se iba a estar duplicando. Ya quedó absolutamente descartado, porque lo hemos consultado, y no hay nada de eso", subrayó Cal.

"Seguimos siendo muy críticos, compartimos la orientación general, pero está siendo absolutamente insuficiente. La asignación de plata para vivienda no estuvo presente en la Rendición de Cuenta", sentenció.

Sigue habiendo una situación de déficit importante, que no va a ser solucionada. "No hay acciones de este gobierno que indiquen una intencionalidad de recuperación del déficit cuantitativo", subrayó.

Distinción

Por último, destacó que Fucvam, en su persona, recibió un reconocimiento internacional. Dijo que ONU Hábitat Latinoamérica, a través de la Universidad de Guadalajara, entregó un premio, en la categoría personas, por la trayectoria de la Federación.

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