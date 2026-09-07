Expectativa en Fucvam por instrumentación de exoneración a materiales de construcción

Respecto a cómo se instrumentará la exoneración, dijo que "aparentemente va a ser una nota, o sea, las cooperativas no pagarían el IVA; no es que lo pagarían y después lo exoneran, después lo descuentan, sino que directamente no lo pagarían. Eso quedó un poco más claro después de algunas modificaciones que se hicieron a la propuesta original, lo cual es mejor. Hay que ver lo que resta ahora, a ver si eso es mensual o al finalizar el período".

Fucvam y el plan de vivienda

Cal también hizo mención a la marcha del plan de vivienda presentado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT). "Seguimos siendo críticos", destacó. "Había una promesa de gobierno que era duplicar, o intentar duplicar, el presupuesto de vivienda, pero el presupuesto original no duplicaba, apenas más o menos igualaba el presupuesto anterior", agregó.

"Después, a partir de algunas partidas extra, que iban a haber en la mitad del período, se iba a estar duplicando. Ya quedó absolutamente descartado, porque lo hemos consultado, y no hay nada de eso", subrayó Cal.

"Seguimos siendo muy críticos, compartimos la orientación general, pero está siendo absolutamente insuficiente. La asignación de plata para vivienda no estuvo presente en la Rendición de Cuenta", sentenció.

Sigue habiendo una situación de déficit importante, que no va a ser solucionada. "No hay acciones de este gobierno que indiquen una intencionalidad de recuperación del déficit cuantitativo", subrayó.

Distinción

Por último, destacó que Fucvam, en su persona, recibió un reconocimiento internacional. Dijo que ONU Hábitat Latinoamérica, a través de la Universidad de Guadalajara, entregó un premio, en la categoría personas, por la trayectoria de la Federación.