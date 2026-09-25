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Política

Lazos de cooperación

Cosse participó en 77º aniversario de la fundación de la República Popular China

El encargado de Negocios de la Embajada de China en Uruguay, He Fei, reafirmó los lazos de cooperación entre China y Uruguay.

Cosse junto al encargado de Negocios de la Embajada de China en Uruguay, He Fei.&nbsp;

Cosse junto al encargado de Negocios de la Embajada de China en Uruguay, He Fei. 
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Por Redacción Caras y Caretas

La Embajada de China celebró una ceremonia en donde reafirmó los lazos de cooperación comercial, educativa y cultural, con Uruguay. El 77º aniversario de la fundación de la República Popular China se conmemora oficialmente cada 1.° de octubre. La presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, estuvo presente en la conmemoración realizada este jueves 24.

A su llegada, a la ceremonia realizada en el hotel Radisson, Cosse fue recibida por el encargado de Negocios de Embajada de China en Uruguay, He Fei.

También asistieron la vicepresidenta de República en ejercicio, Blanca Rodríguez; ministra interina de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; su par de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; y demás autoridades gubernamentales, legisladores y cuerpo diplomático.

Cumbre bilateral

Durante la ceremonia, se proyectó un video que resume la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países y se hizo especial hincapié en la visita oficial de autoridades chinas a Uruguay, y a la misión del presidente Yamandú Orsi a ese país asiático, llevada a cabo entre el 1 y el 8 de febrero de este año, con una agenda enfocada en comercio, cooperación y política bilateral.

En ese contexto, el mandatario uruguayo mantuvo una reunión con su par Xi Jinping, el 3 de febrero, con quien acordó profundizar las relaciones bilaterales y los vínculos comerciales entre ambos países.

Durante su visita, además, se firmaron más de 30 acuerdos de cooperación vinculados a aspectos comerciales, ambientales, industriales, pesquero, aviario, del manejo de emergencias y de propiedad intelectual.

Asociación estratégica

El encargado de Negocios de la Embajada de China en Uruguay, He Fei, habló de la asociación estratégica entre China y Uruguay y las relaciones bilaterales a través de las cuales se han firmado decenas de documentos de cooperación.

Se refirió también al intercambio comercial y a las relaciones con el bloque económico del Mercosur.

También destacó los logros de China en las áreas científica y tecnológica, y el crecimiento de su economía.

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