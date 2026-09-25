Cosse participó en 77º aniversario de la fundación de la República Popular China

Cumbre bilateral

Durante la ceremonia, se proyectó un video que resume la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países y se hizo especial hincapié en la visita oficial de autoridades chinas a Uruguay, y a la misión del presidente Yamandú Orsi a ese país asiático, llevada a cabo entre el 1 y el 8 de febrero de este año, con una agenda enfocada en comercio, cooperación y política bilateral.

En ese contexto, el mandatario uruguayo mantuvo una reunión con su par Xi Jinping, el 3 de febrero, con quien acordó profundizar las relaciones bilaterales y los vínculos comerciales entre ambos países.

Durante su visita, además, se firmaron más de 30 acuerdos de cooperación vinculados a aspectos comerciales, ambientales, industriales, pesquero, aviario, del manejo de emergencias y de propiedad intelectual.

Asociación estratégica

El encargado de Negocios de la Embajada de China en Uruguay, He Fei, habló de la asociación estratégica entre China y Uruguay y las relaciones bilaterales a través de las cuales se han firmado decenas de documentos de cooperación.

Se refirió también al intercambio comercial y a las relaciones con el bloque económico del Mercosur.

También destacó los logros de China en las áreas científica y tecnológica, y el crecimiento de su economía.