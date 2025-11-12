Fue detenida una mujer por la agresión a maestra de la escuela 123.

Fiscalía informó este miércoles que hay una mujer detenida en el caso de la agresión a una maestra en la escuela 123 de Flor de Maroñas. Se prevé que en el día de mañana se realice el control de detención. La investigación del incidente está a cargo fiscal de Flagrancia de 2do. Turno, Patricia Rodríguez.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El pasado miércoles, la Asociación de Maestros del Uruguay (ADEMU) una "agresión brutal" contra "infancias, familias y docentes" en el mencionado educativo. La agresión involucró a maestras, escolares del centro y sus familiares. Los agresores fueron descritos como preadolescentes y una madre (la ahora detenida).
Estos individuos habrían entrado al centro educativo "en tropel" (en grupo o multitud), incluyendo niños y adultos. El objetivo aparente de la agresión fue agredir a niños que estaban "señalados" de adentro de la escuela, específicamente de sexto grado. La agresión, que fue descrita como "bestial" por una fuente de Ademu, incluyó golpes, empujones e intimidaciones.
La agresión a la docente generó un paro por parte de Ademu, que se levantó este lunes luego de que el sindicato se reuniera en Torre Ejecutiva con el presidente Yamandú Orsi.
El paro de este lunes se sumó a los del pasado jueves y viernes en las escuelas públicas de Montevideo. El viernes hubo además una manifestación afuera y adentro de la sede central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en Colonia y avenida del Libertador.
Maestras y maestros reclaman mayores medidas de seguridad en las escuela y más presupuesto para atender estos reclamos.