Ademu levantó el paro y este martes habrá clase en las escuelas de Montevideo

Este martes habrá clase normalmente en las escuelas de Montevideo. Así lo definió la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) que en la noche de este lunes decidió no continuar con la medida sindical de paro.
La asamblea, con unos 700 concurrentes, comenzó con un repaso de las acciones desarrolladas y se puso a votación la continuidad de la medida. La mayoría optó por finalizar el paro, que había implicado la suspensión de clases desde el jueves .
El conflicto se originó el pasado miércoles, cuando la madre de una alumna, junto con adolescentes, ingresó a la escuela 123 de Jardines del Hipódromo con intención de agredir a docentes, familias y estudiantes. El hecho activó el paro automático definido por el sindicato.
Movilización y paro
Este lunes, en el marco del paro, hubo una movilización hacia Torre Ejecutiva y plaza Independencia, donde dejaron una carta al presidente Yamandú Orsi y un pedido de reunión con el mandatario.
El paro de este lunes se sumó a los del pasado jueves y viernes en las escuelas públicas de Montevideo. El viernes hubo además una manifestación afuera y adentro de la sede central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en Colonia y avenida del Libertador.
Maestras y maestros reclaman mayores medidas de seguridad en las escuela y más presupuesto para atender estos reclamos.