Ademu levantó el paro y este martes habrá clase en las escuelas de Montevideo

Movilización y paro

Este lunes, en el marco del paro, hubo una movilización hacia Torre Ejecutiva y plaza Independencia, donde dejaron una carta al presidente Yamandú Orsi y un pedido de reunión con el mandatario.

El paro de este lunes se sumó a los del pasado jueves y viernes en las escuelas públicas de Montevideo. El viernes hubo además una manifestación afuera y adentro de la sede central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en Colonia y avenida del Libertador.

Maestras y maestros reclaman mayores medidas de seguridad en las escuela y más presupuesto para atender estos reclamos.