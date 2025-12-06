Fuerza Renovadora reafirmó su pleno respaldo a Orsi y pidió ampliar el Frente Amplio

“Vivimos en un mundo hostil y violento, impronta que la extrema derecha y distintos autoritarismos están llevando a un punto de no respeto al derecho internacional ni a las instituciones que han regido la gobernanza mundial e imponen la fuerza militar y económica según sus intereses geopolíticos. Uruguay, en contraste, resalta en este concierto por su democracia plena y como un actor de paz. Somos firmes custodios de las normas internacionales y de los DDHH, defensores del diálogo y la negociación, del multilateralismo y el relacionamiento respetuoso con todos los estados y pueblos”. expresó.

En ese contexto, Fuerza renovadora llamó a “defender la democracia uruguaya y a este gobierno progresista que votó el pueblo uruguayo con su programa claro y sus prioridades explicitadas”.

“No hay atajos ni medidas puntuales que resuelvan los problemas estructurales del país de un plumazo. Hay un presidente electo y un programa a cumplir, nuestro compañero presidente Yamandú y nuestro programa, sin mayorías parlamentarias, lo que requiere de más diálogo, negociación y flexibilidad, de mayor apoyo de las fuerzas del FA y de la sociedad para contribuir y facilitar dicho cumplimiento. Todos somos responsables desde el lugar que nos toca, de eso se tratan las transformaciones radicales con participación popular”, señaló el sector.

Se subrayó asimismo que, las transformaciones profundas “no admiten atajos ni soluciones simplistas” y se reivindicó la “ética de la responsabilidad” frente a “discursos tribuneros, el pensamiento y a las promesas quiméricas” que desconocen la complejidad de la gestión pública.

Ampliar el Frente Amplio

Fuerza Renovadora consideró imperiosa la ampliación del movimiento frenteamplista “que no puede reducirse a la orgánica actual, valiosa y decisiva, pero reducida. El frenteamplismo la trasciende largamente y es imperdonable no encontrar formas de canalizar esa potencia”.

“Es necesario revisar la política electoral del Frente Amplio, cuya presentación, a menudo fragmentada y confusa ante la ciudadanía, ha terminado por conspirar contra principios fundacionales irrenunciables, como la transparencia y la representación de los diversos matices ideológicos que confluyen en la riqueza ideológica de la fuerza política”, agregó.

Respaldo a Mario Bergara e intendentes del FA

EL congreso de Fuerza Renovadora consideró que la conducción de la IM por parte de Mario Bergara “es un desafío colectivo para Fuerza Renovadora junto a Seregnistas y el FA. Confiamos plenamente en su gestión y su equipo, y reafirmamos nuestro compromiso militante para concretar el programa votado, ya que Montevideo es un factor fundamental del desarrollo nacional”.

También se recalcó el apoyo y confianza plenas también a Francisco Legnani, a Daniel Ximénez y a Guillermo Levratto y sus gobiernos, enormes capitales del FA que son parte esencial de este proceso transformador del conjunto del país.

Por último realizó un homenaje al exlegislador fallecido, Gustavo Tato Olmos, “comprometiéndonos a avanzar con las fuerzas progresistas del país, junto a nuestro gobierno y al FA, a Seregnistas-95 y todas aquellas personas y colectivos que se sientan llamados a trabajar por una sociedad mejor como él militó, donde la paz, el pan, el trabajo y la educación sean realidad en la vida de todos y todas”.