La Mesa Representativa del PIT-CNT oficializó este viernes la realización de una jornada de movilización general para el próximo miércoles 10 de junio. La medida incluirá un paro parcial de 09:00 a 13:00 horas y una concentración masiva en la capital que contará con el respaldo de delegaciones de todo el país.
A la calle
El PIT-CNT convocó a paro general parcial y movilización nacional para el 10 de junio
La central obrera detendrá actividades de 09:00 a 13:00 con foco en la reducción de la jornada laboral, mejoras salariales y un impuesto al patrimonio.