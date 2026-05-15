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Política paro general | Movilización |

A la calle

El PIT-CNT convocó a paro general parcial y movilización nacional para el 10 de junio

La central obrera detendrá actividades de 09:00 a 13:00 con foco en la reducción de la jornada laboral, mejoras salariales y un impuesto al patrimonio.

El Pit-Cnt lleva adelante un paro general parcial con movilización.

El Pit-Cnt lleva adelante un paro general parcial con movilización.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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La Mesa Representativa del PIT-CNT oficializó este viernes la realización de una jornada de movilización general para el próximo miércoles 10 de junio. La medida incluirá un paro parcial de 09:00 a 13:00 horas y una concentración masiva en la capital que contará con el respaldo de delegaciones de todo el país.

Ejes de la movilización

La plataforma reivindicativa retoma los puntos estratégicos presentados durante el pasado 1º de mayo. Entre los reclamos principales se destacan:

  • Reducción de la jornada laboral: Uno de los pilares centrales del actual plan de acción.

  • Reforma Tributaria: Propuesta de implementar un impuesto del 1% al sector más rico de la población.

  • Presupuesto Público: Exigencia de una Rendición de Cuentas orientada a las necesidades sociales y la defensa de la educación pública.

  • Empleo: Medidas urgentes contra la precarización laboral y una estrategia nacional de desarrollo.

Alcance Regional

Según informó la central, el Secretariado Ejecutivo tiene la tarea de coordinar acciones con la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur. La intención es otorgar a la jornada un carácter regional, unificando reclamos con otros movimientos sindicales de la zona en defensa de los derechos de los trabajadores.

La Mesa Representativa ya ha encomendado a sus filiales la organización logística para garantizar una masiva concurrencia en Montevideo, donde se espera la lectura de una proclama que profundice en los avances del diálogo social sobre seguridad social y las metas de ajuste salarial para el próximo periodo.

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