Política Gabriel Oddone |

trabajo

Juan Castillo en el Consejo de Ministros el presentó proyecto de empleo juvenil

Según Juan Castillo el proyecto, todavía construcción, prevé el impulso a la capacitación y la formación, enfoque a poblaciones vulnerables.

Castillo presentó fundamentos del proyecto.

 Camilo Dos Santos / Presidencia
Por Redacción Caras y Caretas

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, junto a su colega de Economía, Gabriel Oddone, presentó este lunes el contenido del nuevo proyecto de ley sobre empleo juvenil. Con esta iniciativa, el Gobierno pretende mejorar el acceso a las herramientas que presentan las normas actuales: el 80% de los beneficiarios son de Montevideo y Canelones.

La reunión del Consejo de Ministros de este lunes 9 sirvió para la presentación del proyecto de ley sobre empleo juvenil, una norma que está “en construcción” y que recogió en la jornada los aportes y sugerencias de los secretarios de Estado, expresó Castillo, en rueda de prensa.

Adelantó que la redacción de este proyecto culminará esta semana. Entre las principales acciones se encuentra el impulso a la capacitación y la formación, enfoque a poblaciones vulnerables y medidas que recogen la experiencia de otras iniciativas como los programas Yo Estudio y Trabajo, Promoción de Empleo Juvenil y Promoción de Empleo.

Castillo explica proyecto

Castillo agregó que el proyecto contempla iniciativas para mejorar las condiciones de empleo para las micro, pequeñas o mediana empresas, para el sector rural y para las unipersonales, rubros para los que se generarán oportunidades de contratación con esta nueva normativa.

La atención del gobierno está en el acceso a las herramientas de promoción del empleo. Según datos oficiales, el 80% de los actuales beneficiarios son de Montevideo y Canelones, mientras que el 20% es para los 17 departamentos restantes.

Durante su discurso ante la Asamblea General, el presidente Yamandú Orsi expresó: "Avanzamos ahora, este año, hacia los 12.000 empleos juveniles, y para eso, en un corto plazo, enviaremos a este Parlamento un nuevo proyecto de ley de empleo juvenil".

