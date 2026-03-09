Juan Castillo en el Consejo de Ministros el presentó proyecto de empleo juvenil

Castillo explica proyecto

Castillo agregó que el proyecto contempla iniciativas para mejorar las condiciones de empleo para las micro, pequeñas o mediana empresas, para el sector rural y para las unipersonales, rubros para los que se generarán oportunidades de contratación con esta nueva normativa.

La atención del gobierno está en el acceso a las herramientas de promoción del empleo. Según datos oficiales, el 80% de los actuales beneficiarios son de Montevideo y Canelones, mientras que el 20% es para los 17 departamentos restantes.

Durante su discurso ante la Asamblea General, el presidente Yamandú Orsi expresó: "Avanzamos ahora, este año, hacia los 12.000 empleos juveniles, y para eso, en un corto plazo, enviaremos a este Parlamento un nuevo proyecto de ley de empleo juvenil".