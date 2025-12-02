"Gastos significativos" de la administración anterior encendieron las alarmas en ASSE

“Algunas auditorías han terminado, otras están en curso. Algunas han motivado investigaciones internas y, de momento, no hay resolución de que alguna pase a la Justicia. Esas investigaciones no han terminado, por lo tanto, yo no puedo aventurar si van a ir para un lado o para el otro”, dijo Danza.

El presidente de ASSE sumó que “algunos gastos a algunos prestadores fueron demasiado significativos, y probablemente se podrían haber disminuido”. “No quiero aventurar más cosas porque no corresponde”, afirmó.

La visión de Cipriani

A Cipriani también le preguntaron cómo era su diálogo con las autoridades, debido a las auditorías que se venían realizando. “Si hay alguien que está contento de que se realicen auditorías somos nosotros, porque estamos totalmente tranquilos. Y la auditoría, obviamente, si está bien realizada, lo tiene que demostrar”, señaló el expresidente de ASSE en una rueda de prensa.

El exjerarca señaló que durante la pandemia tanto el sector público como el sector privado “tuvieron un crecimiento enorme”, tanto a nivel de cantidad de consultas y procedimientos médicos como de costos.

“Obviamente, en la pandemia se pararon todas las actividades coordinadas. Cuando se cortó la pandemia, todo ese malón de consultas salió y ASSE estuvo a la altura —al igual que el sector privado— de poder resolverlo. Y, obviamente, no teníamos en ASSE todas las estructuras. ¿Y qué se hizo? Utilizando los mecanismos de convenios, conveniamos con Casmu, con Fepremi, con el Círculo Católico, con el Hospital de Clínicas y el Hospital Militar, para poder atender todas las consultas, y por suerte se pudo realizar”, apuntó.