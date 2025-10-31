ASSE rescindió convenio firmado durante la gestión de Leonardo Cipriani

Compras aumentaron en un 50%

Según explicó Olesker, “en el año 2023 las compras a las instituciones de asistencia médica colectiva fueron por 2.700 millones de pesos, y en 2024 fueron por 4.105 millones de pesos, es decir, un aumento de casi el 50%. Además, entre 2022 y 2024 se duplicaron las compras a terceros”. “La estrategia de este directorio de ASSE tiene que ver con la desterciarización”, agregó.

“El peso de los gastos a terceros había aumentado notablemente”, por eso se toma esta determinación, según aseguró el vicepresidente de ASSE.

En el caso del Círculo Católico, “el principal cuestionamiento es el incremento considerable de compras a terceros”. “ASSE había tenido un enorme desarrollo en CTI, sin embargo, de los 4.105 millones de pesos, 1.700 millones de pesos son compras a terceros de instituciones de asistencia médica colectiva de CTI”, agregó.

“Es necesario reducir las compras a terceros. La idea no es eliminar la complementación con el sector privado, pero sí llevarlos a una razonable equivalencia entre lo público y lo privado”, expresó Olesker.