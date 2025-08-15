Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Medidas

Gobierno anunció cambios en la Ley de Vivienda Promovida

La ministra de Vivienda Tamara Paseyro dijo que buscan poner el foco en los hogares de ingresos bajos y medios bajos.

Por Redacción Caras y Caretas

El gobierno anunció modificaciones en la Ley de Vivienda Promovida con el fin de poner el foco en los hogares de ingresos bajos y medios bajos. Ahora algunos de los proyectos serán gestionados por el Ministerio de Economía, aunque el régimen tributario será el mismo.

La Ley de Vivienda Promovida, que surgió en 2011, incorpora otro cambio en su articulación. El Ministerio de Vivienda buscará impulsar el acceso a la vivienda para los hogares de ingresos bajos y medios bajos a través del programa Entre Todos.

El resto de los proyectos de la ley, que apunten a hogares de ingresos más altos, serán gestionados y promovidos por el Ministerio de Economía.

“Vamos a generar algunas modificaciones en lo que refiere a la revisión del subsidio que se le da a las familias”, dijo la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro.

Los cambios

De entre los cambios que prevé el ministerio, se encuentran: contemplar a todo el núcleo familiar para otorgar el subsidio y modificar la forma en que las familias se vinculan con el programa.

“Antes era el empresario, el desarrollador, el que contactaba con las familias; hoy lo que nosotros estamos planteando es que sea el Ministerio de Vivienda el que contacte a ambos. Que si la cantidad de familias supera las viviendas destinadas en ese edificio se realizará un sorteo y sino volverá al desarrollador para que las venda por su cuenta”, indicó la jerarca.

Para la ministra, aunque la ley era dinamizadora de la inversión y el trabajo, no estaba cumpliendo con el objetivo de la cartera.

“La Ley de Vivienda Promovida no estaba dando respuesta a los sectores que para nosotros son principales, que es el que el Estado tiene como Ministerio de Vivienda apoyar, permitir y favorecer el acceso entonces; para eso es que hicimos estas modificaciones”, apuntó Paseyro.

