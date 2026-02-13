Gobierno recibirá en marzo a una delegación de la alemana BASF tras anuncio de recortes

"Todavía no tienen bien el resultado pero puede traer consecuencias de envío a seguro de paro, capaz que ocasionales achiques de la plantilla también", acotó.

Castillo fue consultado por las empresas que deciden irse de Uruguay. "Se han ido varias. Pero cuando se va una empresa es noticia, porque nos golpea, porque nos choca, porque nadie quiere que esto ocurra", indicó. "Lo que sucede es que los anuncios de instalación de nuevas empresas no son noticia. Más o menos estamos en los mismos niveles de empleo. Hay más personas ocupadas ahora que el año pasado", remarcó.

Delegación en marzo

Consultada por la eventual cantidad de despidos que podría haber, la directora de Trabajo, Marcela Barrios, dijo que por el momento es"precipitado saber cuántos" habrá en Uruguay.

Tras esto, aseguró que en marzo de este año vendrá al país una delegación desde Alemania para reunirse con la cartera y "probablemente con otras autoridades de gobierno".

Según Barrios, el anuncio del proceso de reestructuración por parte de la empresa ocurrió "tras una filtración a nivel mundial" del hecho, previo a que se determinara despedir a parte del personal.

"Un proceso que iban a iniciar, es cierto, pero que habitualmente trasciende cuando ya están los despidos arriba de la mesa y no es el caso", explicó.

En este marco, desde la cartera acompañarán a los trabajadores que se verán afectados con la posibilidad de buscar acciones "de reprefilamiento, de capacitación para que puedan rápidamente insertarse en el mercado laboral", sostuvo Barrios.