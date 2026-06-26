Gobierno unificará sistema de asignaciones familiares y se aumentarán transferencias

Agregó que habrá un aumento para los hogares con niños entre 0 y 3 años de los deciles 1 y 10, que alcanzará los $ 10.000. Los niños que no estén en este tramo de edad, tendrán de nivel de referencia una canasta básica alimentaria, de $ 6.600.

Incremento de asignaciones

Por su parte, el ministro Gabriel Oddone recordó que el Presupuesto Nacional 2025-2029 previó un incremento presupuestal de U$S 50 millones para 2027, a lo cual se agregarán otros 31 millones destinados, básicamente, a financiar la unificación y el fortalecimiento del sistema de transferencias.

El ministro explicó que hoy existen cuatro sistemas de transferencias: asignaciones familiares contributivas, asignaciones familiares del Plan de Equidad; la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza. Con la reforma, las transferencias se unificarán en un solo sistema.

Señaló que la propuesta del Gobierno prevé un aumento en las transferencias para los niños de entre 0 y 3 años de los primeros cinco deciles de ingresos, con asignaciones diferenciales:

• Decil n.° 1: hoy perciben $5.371; recibirán $10.000.

• Decil n.° 2: hoy perciben $4.400; recibirán $10.000.

• Decil n.° 3: hoy perciben $3.032; recibirán $6.666.

• Decil n.° 4: hoy perciben $3.232; recibirán $6.666.

• Decil n.° 5: hoy perciben $2.796; recibirán $3.333.

Impacto en la infancia

“Esto va a impactar aproximadamente en 50.000 niños”, señaló. En 2027, se aplicará a los nacidos en 2025, 2026 y 2027, dijo. En sucesivas rendiciones de cuentas se irán incorporando a otros niños, aseguró.

“Todos los niños y las niñas nacidos en Uruguay, en 2025, en 2026 y en 2027 van a estar sujetos al nuevo régimen y por lo tanto van a recibir estos nuevos beneficios con estas características”, expresó.

“Es la transformación más relevante del sistema de transferencias de ingresos que Uruguay está instrumentando en estas últimas dos décadas”, dijo.

A su turno, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, destacó que los cambios en el proyecto de Rendición de Cuentas son históricos. “Estamos convencidos de que estos cambios en el sistema de transferencias tendrán un impacto muy relevante en materia de reducción de la pobreza”, apuntó.