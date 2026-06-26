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Política asignaciones | Gabriel Oddone |

rendición de cuentas

Gobierno unificará sistema de asignaciones familiares y se aumentarán transferencias

El Consejo de Ministros aprobó una serie de disposiciones referidas a la infancia y las asignaciones familiares en la Rendición de Cuentas.

Unificarán las asignaciones familiares.

Unificarán las asignaciones familiares.

 Martín Cerchiari / Presidencia
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El proyecto de Rendición de Cuentas a ser remitido al Parlamento contemplará la unificación de asignaciones familiares, que alcanzarán hasta $10.000 en algunos casos, anunció el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, tras la reunión de este viernes del Consejo de Ministros.

Aseguró que la atención a la primera infancia “está en el corazón de las asignaciones presupuestales” previstas en el proyecto. La reforma prevé unificar el sistema de transferencias y aumentar los montos, en función del decil de ingresos. En 2027, más de 50.000 niños ingresarán al nuevo régimen.

"Estamos ampliando los montos y discriminando los montos en función del grado de vulnerabilidad al cual están asociados niñas y niños en Uruguay", dijo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, en referencia al decil de ingresos de las familias.

Agregó que habrá un aumento para los hogares con niños entre 0 y 3 años de los deciles 1 y 10, que alcanzará los $ 10.000. Los niños que no estén en este tramo de edad, tendrán de nivel de referencia una canasta básica alimentaria, de $ 6.600.

Incremento de asignaciones

Por su parte, el ministro Gabriel Oddone recordó que el Presupuesto Nacional 2025-2029 previó un incremento presupuestal de U$S 50 millones para 2027, a lo cual se agregarán otros 31 millones destinados, básicamente, a financiar la unificación y el fortalecimiento del sistema de transferencias.

El ministro explicó que hoy existen cuatro sistemas de transferencias: asignaciones familiares contributivas, asignaciones familiares del Plan de Equidad; la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza. Con la reforma, las transferencias se unificarán en un solo sistema.

Señaló que la propuesta del Gobierno prevé un aumento en las transferencias para los niños de entre 0 y 3 años de los primeros cinco deciles de ingresos, con asignaciones diferenciales:

• Decil n.° 1: hoy perciben $5.371; recibirán $10.000.

• Decil n.° 2: hoy perciben $4.400; recibirán $10.000.

• Decil n.° 3: hoy perciben $3.032; recibirán $6.666.

• Decil n.° 4: hoy perciben $3.232; recibirán $6.666.

• Decil n.° 5: hoy perciben $2.796; recibirán $3.333.

Impacto en la infancia

Esto va a impactar aproximadamente en 50.000 niños”, señaló. En 2027, se aplicará a los nacidos en 2025, 2026 y 2027, dijo. En sucesivas rendiciones de cuentas se irán incorporando a otros niños, aseguró.

“Todos los niños y las niñas nacidos en Uruguay, en 2025, en 2026 y en 2027 van a estar sujetos al nuevo régimen y por lo tanto van a recibir estos nuevos beneficios con estas características”, expresó.

Es la transformación más relevante del sistema de transferencias de ingresos que Uruguay está instrumentando en estas últimas dos décadas”, dijo.

A su turno, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, destacó que los cambios en el proyecto de Rendición de Cuentas son históricos. “Estamos convencidos de que estos cambios en el sistema de transferencias tendrán un impacto muy relevante en materia de reducción de la pobreza”, apuntó.

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