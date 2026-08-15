Michelini: la izquierda debe asumir sus errores y recuperar una narrativa de cambio

Reconocer dificultades

Para Michelini, el primer paso es reconocer las dificultades. “Se negó por muchos meses que estábamos mal. Ahora, lo positivo es que sabemos que estamos mal”, afirmó. Y agregó: “Tú no puedes construir un camino, entre comillas, de éxito si no te das cuenta que estás por el camino errado”.

El dirigente consideró que la izquierda atraviesa un momento crítico, aunque aclaró que no es una situación inédita. A su entender, uno de los principales problemas está en la construcción de un relato capaz de explicar el sentido de las decisiones del gobierno.

“No es un problema de comunicación, es un problema narrativa”, señaló. En su opinión, la izquierda debe recuperar una perspectiva que coloque a las personas como objetivo central de las políticas públicas.

“Se ha perdido ese sentido humano de que el propósito es la gente, no las inversiones o la prosperidad por sí misma”, afirmó. Como ejemplo, mencionó las políticas destinadas a reducir la pobreza infantil y sostuvo que esas medidas deben ser presentadas como parte de un proyecto de transformación social y no solamente como asistencia.

“Yo quiero rescatar ese sentido humano”, sostuvo. Y agregó: “El fin es la gente, el fin que la gente viva mejor, que el trabajo muchas veces dignifica, no sea la esclavitud”.

La izquierda sin propósito

En esa línea, planteó que a la izquierda le está faltando “un propósito épico de decir acá seguimos construyendo un mundo que de alguna forma le lima las uñas a la crueldad del mercado”.

Michelini extendió su análisis al escenario internacional y sostuvo que las dificultades de la izquierda no se limitan a Uruguay. “¿Para qué estamos? Estamos para cambiar el mundo”, afirmó.

A su entender, la izquierda debe recuperar una actitud transformadora y no limitarse a adaptarse a las circunstancias. “Fuimos por caminos que no llegaron a nada, fuimos por caminos complicados, pero siempre con una actitud de cambio, no una actitud de adaptación”, señaló.

Como ejemplo mencionó la tradición pacifista de la izquierda y cuestionó determinadas señales políticas vinculadas con la presencia del gobierno en actividades relacionadas con un portaaviones estadounidense. “La izquierda siempre habló de paz”, sostuvo.

“No es un tema de crítica en el sentido se hace esto, se hace lo otro. No, volvamos a sus valores, a los valores que de alguna forma van a rescatar la militancia”, afirmó.

Militancia y gobierno

Michelini también señaló una pérdida de conexión entre la militancia y el gobierno. “El gobierno no lo defiende, porque si lo defendiera estaríamos mejor en las encuestas”, sostuvo, aunque aclaró que no hace política en función de esos resultados.

“No estoy diciendo que nosotros vayamos con un discurso de los años 60. Yo lo que estoy diciendo es que la épica que viene de la Revolución Francesa, de que vos querés cambiar las cosas, siga como una señal bien encendida”, explicó.

Para recuperar ese rumbo, consideró necesario adoptar decisiones concretas. “Hay que pensar en cambios de gabinete, por ejemplo”, señaló, aunque aclaró que esa decisión corresponde al presidente Orsi.

También reclamó mayor coordinación política y transparencia frente a las presiones externas. En ese sentido, cuestionó la falta de información sobre las negociaciones vinculadas con personas deportadas desde Estados Unidos. “Yo me enteré con el New York Times el 29 de julio”, afirmó.