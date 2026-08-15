Este lunes el MSP abrirá 15 mil nuevos cupos para vacunar contra el meningococo

Estos dos no serán los únicos departamentos en los que se celebrará la jornada nacional de vacunación (que se extenderá en todo el territorio), pero sí será en ellos donde se requerirá agenda previa.

La cartera explicó que esto último se debe al "volumen de población comprendida en la estrategia en ambos departamentos y permitirá ordenar la concurrencia a los diferentes puntos de vacunación".

Pese a que estos 15 mil cupos que se abrirán el lunes son para vacunar a los niños y adolescentes el jueves 20 en Montevideo y Canelones, el MSP recordó que la agenda digital sigue abierta y que "la disponibilidad de cupos y lugares de vacunación se actualiza todos los días, a medida que se incorporan nuevos cupos en los distintos puntos del país".

Por otra parte, desde la semana del 24 de agosto se continuará con la vacunación en escuelas y liceos, "comenzando por aquellos centros en los que se identifican mayores dificultades de acceso para la vacunación".

Meningococo en Uruguay

En lo que va del año murieron 7 personas por enfermedades causadas por esta bacteria, cuyas manifestaciones más graves son la meningitis (inflamación de las membranas que envuelven al cerebro y la médula espinal) o la septicemia (infección generalizada que puede provocar la muerte).

La vacuna contra el meningococo del grupo B (conocida como MenB) se incorporó en el esquema de vacunación obligatorio y gratuito en 2025, con dosis que se aplican a los dos, cuatro y 15 meses de edad en niños nacidos desde el 1° de mayo de 2025.

Pero en julio del año pasado se decidió incorporar al esquema de vacunación obligatorio y gratuito la vacuna MenFive, que protege contra cinco tipos de meningococo. En ese momento, la inclusión se hizo para niños de 1 año (nacidos a partir de julio de 2024) y de 11 años (nacidos a partir de julio de 2014).

Este 2026, ante el aumento de casos, el MSP resolvió ampliar la vacunación oblitaria y gratuita a los niños de 11 y 12 años. Y resolvió una nueva ampliación más recientemente, cuando comunicó que abriría la agenda de vacunación para el grupo de 9 y 10 años, además del tramo de 13, 14 y 15 años.

Hoy, entonces, la vacunación con cupos está apuntando a la población de entre 9 y 15 años, pese a que el MSP ha dicho que el objetivo final es vacunar a todos quienes estén entre los 2 y 18 años.