Acuerdo histórico: Sunca y las cámaras firmaron reducción de la jornada laboral

Castillo explicó que las negociaciones se prolongaron dado que el acuerdo contempla “muchos detalles no menores” que “había que empezar a redactar”. A “todo lo que se dijo, todo lo que se discutió, había que darle contexto en blanco y negro”, una tarea que “fue llevando las horas del día”, explicó el ministro.

Por otra parte, respecto de la importancia que el convenio puede tener en la discusión de la reducción de la jornada laboral en otros rubros, Castillo matizó que, si bien puede ser tomado como referencia, eso “no quiere decir que sea exactamente igual de aplicable en otro lugar”. El ministro reparó en que el tópico forma parte del programa de gobierno, pero que eso no implica “llevar de apuro a nadie”, y que la discusión “merece recuperar la confianza entre las partes” de manera de “dar la posibilidad de que cada cual explique sus formas, sus contenidos, sus mecanismos, la cultura de trabajo en cada uno de los lugares, y, bueno, ir generando un marco de contexto”.

Castillo calificó el suceso como “bueno desde el punto de vista [de que se trata de] una rama de las características que tiene la construcción civil. Es importante”. No obstante, resaltó que eso no quiere decir que así como está “sea un modelo que se pueda aplicar”, sino que “da impulso para seguir discutiendo y seguir analizando”.

“No va a ser el resto de la sociedad la que va a estar pagando”

Luego de que se le preguntara por el posible incremento en los costos para las empresas a raíz del acuerdo, Castillo dijo que en la discusión del viernes se abordaron dichos aspectos y que una vez que se publique la redacción final del convenio, a comienzos de la próxima semana, “va a quedar absolutamente claro” y “no va a ser el resto de la sociedad la que va a estar pagando”.

Finalmente, con respecto a si estos costos se podrían trasladar al valor de las nuevas propiedades, el ministro dijo que “desde el punto de vista de los argumentos de ellos ha quedado claro que no”, más allá de la existencia de “líneas argumentales en las dos direcciones”. “En definitiva, veamos qué es lo que ocurre y nosotros vamos a estar analizando”, cerró.