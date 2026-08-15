Viajes y viáticos en el ojo de la tormenta: "Una vez más Bordaberry miente", dijo Caggiani

La respuesta de Caggiani llegó luego de que Bordaberry señalara que en enero “viajaron a presentar un informe a Suiza 23 personas pagas por los uruguayos” y apuntara contra “quien hoy propone regular los viáticos”, en referencia directa al senador del MPP.

UNA VEZ MÁS PEDRO BORDABERRY MIENTE | Calculo que debe estar bastante molesto con la gran noticia de que ayer el gobierno logró los votos para aprobar la Rendición. Fue un muy mal día para los que pretendieron dejar a la gente sin reasignaciones en presupuestales y más recursos… pic.twitter.com/K1IT4dAHCm — Daniel Caggiani (@DCaggiani) August 14, 2026

"No viajé a Suiza en enero"

Caggiani rechazó esa versión y aclaró que no viajó a Suiza en enero, que no hace abuso de los viáticos y que tampoco se encuentra entre quienes más misiones oficiales realizaron en representación del Parlamento.

“Ni ‘viajé’ a Suiza en enero, ni hago abuso de los viáticos ni tampoco soy de los que más ha ‘viajado’ por el Parlamento de Uruguay. De hecho soy de los que más viáticos ha devuelto”, sostuvo.

El senador también marcó que Bordaberry presenta como iniciativa individual algo que en realidad fue impulsado y respaldado por toda la bancada del Frente Amplio.

Se trata de dos proyectos de ley: uno para regular la devolución de viáticos de legisladores nacionales y departamentales, y otro para equiparar el subsidio que reciben cargos de responsabilidad política al régimen común de los trabajadores.

Representar al Parlamento

Caggiani cuestionó además el uso del término “viajar” para referirse a las misiones oficiales del Parlamento. Según planteó, cuando legisladores participan en instancias internacionales no lo hacen a título personal, sino en representación institucional del Poder Legislativo.

“Los parlamentarios no viajamos, representamos al Parlamento uruguayo en el exterior. Lo cual es una notoria diferencia”, señaló.

En ese sentido, detalló las misiones oficiales en las que participó durante el período. Mencionó la 151 Asamblea de la Unión Interparlamentaria en Ginebra, organismo del que el Parlamento uruguayo participa desde 1930 y donde hoy le toca actuar como jefe de la delegación uruguaya.

También señaló su participación en la Audiencia Parlamentaria Anual de las Naciones Unidas en Nueva York, junto a la vicepresidenta; la 152 Asamblea de la Unión Interparlamentaria en Estambul; y el Encuentro Internacional Frente por la Democracia, realizado en Bogotá.

Sobre esta última actividad, aclaró que el Parlamento no pagó “absolutamente nada”: el pasaje fue cubierto por la organización y los viáticos fueron devueltos en su totalidad.

Proyectos de transparencia

La respuesta de Caggiani se da en el marco de la presentación de dos proyectos de ley orientados a fortalecer la transparencia y la austeridad republicana en la función pública.

El primero establece la obligación de rendir viáticos y devolver los montos no utilizados cuando legisladores nacionales o departamentales participen en misiones oficiales. También prevé que, en caso de incumplimiento, el dinero pueda descontarse del salario.

El segundo proyecto reduce de un año a seis meses el subsidio que reciben legisladores, cargos políticos y de particular confianza al cesar en sus funciones, equiparándolo al plazo del subsidio por desempleo que rige para cualquier trabajador.

Para Caggiani, estas iniciativas no buscan señalar casos individuales, sino fijar una regla clara y común para todos los partidos.

"Empiece por su casa"

En el cierre de su hilo, el senador frenteamplista afirmó que, si un partido quiere reducir las misiones oficiales de sus parlamentarios o promover la devolución de viáticos, no necesita esperar una ley: puede resolverlo por decisión propia.

“Para que los parlamentarios de un partido no ‘viajen’ más no se necesita una ley, tampoco para la devolución de los viáticos. Se puede realizar con tan solo una decisión partidaria”, sostuvo.

Y concluyó con una respuesta directa a Bordaberry: “Empiece por su casa, sino su propuesta también puede convertirse en otra mentira”.