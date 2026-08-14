Un sismo de magnitud 5,0 sacude el sur de España

Un sismo de magnitud 5,0 sacudió la provincia de Granada, ubicada en la comunidad autónoma de Andalucía (sur de España), informó el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (CSEM).
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En un principio, el organismo evaluó la magnitud en 4,8, pero luego la actualizó al alza, hasta 5,0.
El temblor fue detectado el viernes a las 23.04 GMT, con el epicentro ubicado a ocho kilómetros al sur de la ciudad de Granada y a 83 kilómetros al noreste de la ciudad de Málaga, capital de la provincia homónima, según el CSEM.
El hipocentro se ubicó a una profundidad de dos kilómetros, precisaron los sismólogos.
Un testigo en la localidad de Maracena, situada a 10 kilómetros al norte del epicentro, escribió en la sección de testimonios del sitio web del CSEM, que el sismo "se ha sentido fuerte, ha temblado todo el piso y se han caído algunas cosas de los muebles".
Otra persona, de Vicálvaro, uno de los distritos de Madrid ubicado a 365 kilómetros al norte del epicentro, afirmó que sintió su "cama temblar ligeramente".
Sismo con réplica
Unos minutos más tarde, a las 23.10 GMT, el evento sísmico fue seguido por una réplica de magnitud 2,6, con el foco localizado a 1 kilómetro de profundidad.
De momento no hay información sobre posibles víctimas. Sin embargo, en redes sociales ya aparecen mensajes sobre daños materiales, en particular, en la provincia de Málaga. Tampoco hay alertas de peligro de tsunami.
(Sputnik)