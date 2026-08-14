Un sismo de magnitud 5,0 sacude el sur de España

El hipocentro se ubicó a una profundidad de dos kilómetros, precisaron los sismólogos.

Un testigo en la localidad de Maracena, situada a 10 kilómetros al norte del epicentro, escribió en la sección de testimonios del sitio web del CSEM, que el sismo "se ha sentido fuerte, ha temblado todo el piso y se han caído algunas cosas de los muebles".

Otra persona, de Vicálvaro, uno de los distritos de Madrid ubicado a 365 kilómetros al norte del epicentro, afirmó que sintió su "cama temblar ligeramente".

#AHORA | Algunos daños de consideración en Granada, España, por un sismo. pic.twitter.com/6tHLMS8Hgq — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) August 15, 2026

Sismo con réplica

Unos minutos más tarde, a las 23.10 GMT, el evento sísmico fue seguido por una réplica de magnitud 2,6, con el foco localizado a 1 kilómetro de profundidad.

De momento no hay información sobre posibles víctimas. Sin embargo, en redes sociales ya aparecen mensajes sobre daños materiales, en particular, en la provincia de Málaga. Tampoco hay alertas de peligro de tsunami.

(Sputnik)