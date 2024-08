Grupo Patria o Muerte: "No entregaremos ni un centímetro del Batallón 14"

NO ENTREGAREMOS NI UN CENTIMETRO DEL BATALLON DE PARACIDISTAS N° 14

Camaradas, el Frente Amplio amigo y cómplice de las dictaduras marxistas en nuestro Continente, de la mano de un tupa pretenden tomar nuevamente el Gobierno, y como lo hicieron en Venezuela y no van a dejar el Gobierno así nomas, como hizo el dictador desconociendo el voto del pueblo en una elección, armando un fraude de película, aplaudido acá por el MLN y el PCU, bueno todo esto no está muy lejos del fraude que hizo el Frente Amplio cuando fue gobierno, cuando mediante la votación de una ley trucha y retroactiva que desconoció a DOS plebiscitos, armando después la Fiscalía comunista que armó la venganza hacia nuestro Camaradas, con la complicidad de los “políticos profesionales” de los Blancos Pillos ni lo Colorados Bandidos, los cuales no se han atrevido a derogar.

Ahora “plantan” unos huesos en nuestro querido BATALLÓN DE PARACAIDISTAS 14, amparados por la facilidad que les dio el cobarde de Gerardo Fregossi, que mandó a sacar las cámaras que vigilaban a estos zurdos, dejando así el camino libre para que siga el curro de las pensiones que se llevan los “familiares”.

Desde acá apoyamos totalmente las palabras de nuestro camarada el CORONEL GUSTAVO “POCHO” VOLONTE y este Zurdo Errandonea le decimos que cobarde es el y todos los de la Federación Anarquista del Uruguay (FAU) , la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) y los del PVP, que tiraban por la espalda, por que nunca le dieron los huevos para enfrentarse al Ejército; que todavía sueñan , tiemblan y se cagan con el recuerdo del ruido del sable Comandante de Guardia , cuando recorría los calabozos.

También le decimos a todos los zurdos corruptos de la Intendencia de Canelones y a los políticos profesionales, que no vamos a ceder ni un palmo del BATALLÓN DE PARACAIDISTAS 14, si quieren guerra la van a tener y esta vez no tomamos prisioneros.

Camaradas, a defender nuestras Unidades de Combate, a bayoneta calada.

HAY QUE PARTIR LA ROCA COMO EL MOLLE- GRUPO PATRIA O MUERTE