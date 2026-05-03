Shakira convoca a 2 millones de personas en Copacabana: "La vida es mágica".

Invitados de lujo

La noche estuvo llena de colaboraciones especiales con artistas brasileños.

Anitta: Juntas interpretaron "Choka Choka", su reciente colaboración

Caetano Veloso: Entonaron "Leãozinho", canción que Shakira reveló cantarle cada noche a su hijo Milan antes de dormir

Maria Bethânia: Cantaron "O Que É O Que É?" de Gonzaguinha

Ivete Sangalo: Interpretaron "País Tropical" de Jorge Ben Jor

shaki

30 años de amor con Brasil

La relación entre Shakira y el público brasileño no es nueva. La artista recordó emocionada: "Llegué aquí con 18 años, soñando con cantar para vosotros. Y mirad esto. La vida es mágica".

Graciele Vaz, fanática de 43 años que tiene una loba tatuada en la espalda en honor a la cantante, viajó desde Paraty y durmió en la playa para asegurar su lugar. "Va a ser el mejor concierto de su carrera. Ella ama mucho Brasil, y el amor que nos tiene, se lo devolvemos", dijo entusiasmada.

Impacto económico millonario

El concierto gratuito no solo fue un éxito artístico sino también económico. Según estimaciones de la alcaldía de Río, el evento generará aproximadamente 777 millones de reales (unos 155 millones de dólares) para la economía local en hoteles, restaurantes y comercios . El alcalde Eduardo Cavaliere afirmó que el retorno de inversión será 40 veces mayor que lo gastado.

La estrategia de la ciudad de realizar macroconciertos gratuitos en mayo –entre el carnaval y las fiestas de junio– ha demostrado resultados: el turismo en mayo creció un 34% en 2024 y un 90.5% en 2025 respecto a 2023.

Un mensaje latinoamericano

Más allá de la música, algunos asistentes encontraron un significado político en el evento. "Estos artistas dejan claro que Brasil, Puerto Rico, Colombia y otros países somos América Latina. Y que América no es solo Estados Unidos", reflexionó Hellem Souza da Silva al salir del recinto. El etnomusicólogo Felipe Maia, de la Universidad Paris Nanterre, explicó que este vínculo "corona una relación que lleva muchos años construyéndose" entre Colombia y Brasil, países que comparten muchas similitudes culturales.