"El FA te escucha" llega esta semana a Rocha, Durazno y Maldonado

Hasta ahí, el formato clásico: dirigentes, territorio y micrófonos. Pero esta vez el mensaje viene con un matiz interesante. Según explicó Fernando Pereira, la idea no es solo “ir a escuchar”, sino también volver con algo más concreto que buenas intenciones. Traducido: mostrar avances, tirar cifras y bajar a tierra aquellas 63 prioridades que el FA dice haberse comprometido a impulsar.

En la lista entran desde bonos escolares y becas Butiá hasta empleo, cooperativas, vivienda y seguridad pública. Es decir, el menú completo de temas que suelen discutirse en clave nacional, pero ahora servidos en porciones departamentales explicando la gestón.

El Frente Amplio en el interior

El Frente Amplio sale a recorrer el interior con datos en la mano busca algo más que presencia: intenta construir relato con respaldo empírico. O, dicho de otra manera, que la conversación no quede solo en promesas, sino que tenga datos de gestión para defender la parada.

El objetivo declarado es ambicioso: visitar los 19 departamentos este año y, en 2027, llegar a las 307 localidades que formaron parte de la gira anterior. Una especie de censo político itinerante, donde cada parada suma volumen a una narrativa que el FA busca reconstruir, especialmente fuera de Montevideo.

En definitiva, el Frente Amplio sale otra vez a la cancha con libreta en mano. Esta vez, promete no solo anotar lo que escucha, sino también mostrar lo que hace.