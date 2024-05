Grupo de Retirados Militares propone intervenir militarmente el Ministerio del Interior

Venia al Comandante en Jefe

Afirmando el mensaje leído el 18 de mayo, conmemoración de la Batalla de las Piedras, el grupo expresa : "Saludamos a todos los combatientes de nuestra patria e informamos que compartimos y apoyamos el discurso del comandante en jefe del ejército el día 18 de mayo, acá no sobra ningún combatiente para pasar al corrupto Ministerio del Interior, acá la solución no es apoyar a la Policía, la solución es profesionalizar la Policía y sanearla de los corruptos, para eso no queda otra solución que Intervenir directamente al Ministerio del Interior, colocando en todas las Jefaturas y Direcciones a Oficiales en actividad y poniendo a la Escuela de Nacional de Policía , bajo el mando del Director de la Escuela Militar, hasta que se solucione el grave problema de la Seguridad Pública, terminando con la corrupción y los curros del 222 y del 223. Que la Policía recupere su carácter de combatiente y salgan a derrotar a la delincuencia que campea".