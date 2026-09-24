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Política Durazno | Más Barrio | Programa

Prioridad del gobierno

Programa Más Barrio llegó a Durazno, con énfasis en convivencia y participación vecinal

Delegación del Gobierno, encabezada por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, visitó Durazno para coordinar las acciones del programa Más Barrio.

Felipe Algorta y Alejandro Sánchez recorriendo barrios de Durazno.

Felipe Algorta y Alejandro Sánchez recorriendo barrios de Durazno.

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Por Redacción Caras y Caretas

El secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, señaló en Durazno que, con el programa Más Barrio, se articula políticas de vivienda y seguridad, es decir, se generan las condiciones para mejorar la convivencia, mediante la instalación de equipamiento urbano, soluciones habitacionales y dispositivos sociales que permitan a los vecinos disfrutar del barrio.

Para llevarlo adelante, es clave la articulación del Gobierno nacional con las intendencias y los municipios, aseguró el "Pacha" Sánchez.

El jerarca recordó que, durante este quinquenio, se prevé implementar el programa en 21 barrios, que fueron seleccionados junto con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y se caracterizan por altos niveles de exclusión socioterritorial.

Asimismo, señaló que las acciones están centradas en los vecinos. “Queremos que los barrios vuelvan a ser de la gente. Si cuando culmine los gurises vuelven a jugar en la calle, es que ganamos”, resaltó.

También valoró la presencia del Gobierno en el ámbito local. “Una vez que el Estado llega no debe retirarse, tiene que permanecer en el territorio a efectos de seguir gestionando los distintos espacios”, expresó.

Las acciones de Más Barrio serán definidas con los vecinos de Durazno

La titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, explicó que el programa trabaja en cuatro componentes: seguridad, vivienda, espacios públicos y fortalecimiento comunitario.

Asimismo destacó la importancia del contacto con los vecinos para conocer sus necesidades. Las acciones serán definidas junto con vecinos y organizaciones que trabajan en el barrio. “Serán las que demande el territorio”, aseguró la secretaria de Estado.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, informó que, desde la cartera, se procura atender los problemas de seguridad de la zona.

”Hemos tenido un buen despliegue, la sensación de los vecinos ha cambiado, las autoridades municipales nos dicen que la zona sensiblemente está presentando mejoras”, remarcó el ministro.

Censo de hogares mostró las principales necesidades barriales

El programa comenzó su despliegue en el barrio Las Higueras de la capital duraznense, la semana pasada, con el relevamiento de hogares. Se recogió información sobre las necesidades de las familias y se recopiló insumos para el diseño de las acciones que se desarrollarán en la zona.

La coordinadora de Más Barrio, Silvana Nieves, destacó la receptividad de los vecinos y dijo que la comunidad estuvo muy abierta a trabajar junto con el Gobierno nacional y el departamental. “No hay recetas, cada uno de los barrios tiene demandas diferentes”, añadió.

Por su parte, el intendente de Durazno, Felipe Algorta, agradeció la disponibilidad del Ejecutivo nacional para trabajar en conjunto. Las acciones de Más Barrio se sumarán a las previstas por la comuna en su plan quinquenal, afirmó.

Tras la conferencia, las autoridades recorrieron el barrio Las Higueras y se reunieron con vecinos y organizaciones sociales de la zona.

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