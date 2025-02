Hacia una necesaria profesionalización de la Caja de Profesionales

Propuestas de asociaciones profesionales

En primer lugar, existe un número considerable de asociaciones profesionales que han realizado propuestas contundentes, incluida la formación de algunas específicamente con el objetivo de aportar a la defensa de la Caja. Estos colectivos organizados han manifestado su preocupación, realizan estudios y presentan propuestas serias, independientemente de si los miembros están de acuerdo o no, siempre con el fin de proteger la institución. Sin embargo, ha habido una preocupante falta de diálogo y se ha ignorado la representación, no en el órgano más alto de la Caja, su directorio, sino en espacios genuinos de diálogo con participación y voz directa en los espacios de construcción. No solo se ha desestimado la propuesta y la participación de estos grupos, sino que las decisiones tomadas hasta ahora han carecido de soluciones efectivas y, en realidad, han resultado en una serie de ataques que han debilitado a la Caja.