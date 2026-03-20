Comienza a llegar a Cuba la solidaridad del Convoy Nuestra América

Señaló que miles de personas se sumaron de inmediato a la idea del convoy solidario, desde comunidades indígenas hasta parlamentarios de varios países.

Solidaridad necesaria

Por su parte, Manolo de los Santos, director ejecutivo de The People’s Forum, enfatizó que este es un momento de alta tensión donde se amenaza directamente la paz del pueblo cubano.

Afirmó que el convoy representa un acto de resistencia concreta: no solo llevando insumos vitales como alimentos y medicinas, sino acompañando al pueblo cubano en su realidad, con el compromiso de no permitir políticas de guerra ni castigos colectivos que vulneren derechos básicos.

En la misma línea, los eurodiputados Ilaria Salis, Emma Fourreau y Marc Botenga, reafirmaron su respaldo político a Cuba, denunciando el bloqueo como una medida ilegal y criticando el silencio de varios gobiernos europeos.

Cuba agradece

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha transmitido este viernes su agradecimiento por la ayuda humanitaria del convoy 'Nuestra América' en medio del bloqueo de Estados Unidos, agravado desde diciembre pasado con un veto al crudo y a los combustibles.

“Saludamos la llegada a Cuba de nuevos grupos solidarios del convoy 'Nuestra América'. Conmueve el valor de estos amigos de todas las edades, dispuestos a correr nuestra misma suerte en un momento difícil y desafiante para el país”, escribió en X.

México responde

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció más temprano el viernes el envío de un nuevo embarque con ayuda humanitaria a Cuba, el cuarto en lo que va del año.

"En este momento, EEUU ha hecho un aislamiento relacionado con la llegada de combustibles a la isla de Cuba, entonces nosotros hemos impulsado la ayuda humanitaria. De hecho, hoy (viernes) sale otro barco de ayuda humanitaria a la isla de Cuba, por parte del Gobierno de México", dijo la jefa de Estado en conferencia de prensa.

La jefa del Ejecutivo denunció que Cuba ha vivido un bloqueo económico durante años, que ha evitado que el pueblo cubano pueda desarrollarse libremente en términos económicos.

(En base a Sputnik, Cubadebate y Prensa Latina)